"Alonso nos eleva a todos en el equipo", dice el jefe equipo Arrow McLaren SP

En la image un registro del piloto español de automovilismo Fernando Alonso. EFE/Ulises Ruiz/Archivo

Redacción Deportes, 2 jul (EFE).- Taylor Kiel, máximo responsable del equipo Arrow McLaren SP, con el que el español Fernando Alonso competirá este año en las 500 Millas de Indianápolis, no escatimó en elogios hacia el piloto español, y, a través de las redes sociales, destacó sus cualidades de éste para impulsar a la escudería.

"Disponer de un tercer coche en las 500 Millas de Indianápolis y que esté en manos de un piloto como Fernando Alonso nos eleva a todos en el equipo", afirma Taylor.

Cree que Fernando Alonso, cuyo Ruoff Mortgage Arrow McLaren SP Chevrolet número 66 dará sus primeras vueltas en Indianápolis en agosto, "ha construido un increíblemente exitosa carrera basada no sólo en su enorme talento, sino también en su trabajo duro, dedicación y disciplina".

"Ver todo ello en acción será sin duda de un gran impacto para Pato y Oliver y permitirá al equipo comprobar lo que hace falta para ganar consistentemente y al más alto nivel", añadió.

La edición 104 de las 500 Millas de Indianápolis, que iban a disputarse inicialmente el 24 de mayo con la presencia por tercera vez en su carrera del español Fernando Alonso, fueron aplazadas al domingo 23 de agosto por la pandemia de coronavirus.

Fernando Alonso, dos veces campeón mundial de Fórmula Uno y una vez de Resistencia (WEC), disputará por tercera vez las 500 Millas de Indianápolis, esta vez con el equipo Arrow McLaren SP y con un coche propulsado por un motor Chevrolet, en busca de la ansiada Triple Corona, que conforman el Gran Premio de Mónaco de F1 (que ganó en 2006 y 2007), las 24 Horas de Le Mans (que se anotó asimismo dos veces, en la 'Supertemporada' 2018-19 del WEC) y las 500 Millas.

Se une a los pilotos de Arrow McLaren SP, el estadounidense Oliver Askew y el mexicano Patricio 'Pato' O'Ward en un equipo de tres coches.

El español compitió por primera vez en 2017 en la Indy 500, con un McLaren-Honda-Andretti; y llegó a liderar durante unas cuantas vueltas la prueba; pero tuvo que abandonar por una avería a 21 vueltas del final cuando era séptimo. En 2019 volvió a intentarlo, de nuevo con McLaren Racing, pero no pudo clasificarse para la carrera.