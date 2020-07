Aerolíneas del Golfo han perdido más de la mitad de sus ingresos, dice IATA. EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA/Archivo

Dubái, 2 jul (EFE).- La Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) afirmó que las aerolíneas de los países del Golfo Pérsico, donde están algunas de las compañías aéreas más importantes del mundo, han perdido el 56 % de sus ingresos por el coronavirus y ha pedido a los estados que revisen sus criterios de cuarentena de pasajeros.

El vicepresidente de la IATA para Oriente Medio y el Norte de África Regional, Muhammad Ali Albakri, indicó en una conferencia virtual que los gobiernos deben apoyar a las aerolíneas y buscar el "equilibrio" entre las medidas de protección y la reconstrucción de sus economías.

“Los países deben buscar de verdad el equilibrio entre proteger la salud y seguridad de sus ciudadanos y reconstruir y volver a poner en marcha sus economías", dijo Ali Albakri.

Según el responsable regional, las aerolíneas del Golfo, donde tienen su base compañías como Emirates, Etihad o Qatar Airways, perdieron un 56 % de sus ingresos y alrededor del 54 % de los pasajeros.

Además se mostró contrario a la cuarentena de pasajeros, afirmando que abrir las fronteras imponiendo esta medida a quienes llegan no resuelve la preocupación del sector, pero defendió que se tomen medidas que impidan viajar a pasajeros con COVID-19 mediante test rápidos antes de entrar al avión.

Dijo que 36 países de África y de Oriente Medio han impuesto medidas de cuarentena, un 40 % del total de este tipo de medidas.

"Con un 80 % de los pasajeros reacios a viajar cuando se requiere cuarentena, el impacto de estas medidas es que los países continúan cerrados incluso si abren sus fronteras", alertó.

“La cuarentena no es buena para solucionar la situación, educar a la gente lo hará", dijo.

La IATA insistió en su llamada a los gobiernos para que apoyen al sector, ya que las aerolíneas no pueden sobrevivir sin la intervención pública.