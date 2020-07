ACTUALIZA 1-"No soy médico": Primera dama de México desata polémica en Twitter

(Actualiza con nuev tuit)

CIUDAD DE MÉXICO, 1 jul (Reuters) - Un tuit de 10 palabras de la primera dama mexicana desató el miércoles una fuerte controversia que la llevó a convertirse en tendencia en la red social al ser etiquetada con las frases #LaBrujaDelPalacio y #NoSoyMedico.

El mismo día del segundo aniversario del triunfo que llevó a la presidencia del país a su esposo, Andrés Manuel López Obrador, la escritora Beatriz Gutiérrez respondió a una pregunta de un usuario sobre cuándo atendería personalmente a los padres de niños con cáncer, que tienen semanas clamando por medicinas.

"No soy médico, a lo mejor usted sí. Ande, ayúdelos", escribió en su cuenta la también historiadora.

Luego, la polémica respuesta de Gutiérrez fue eliminada de su cuenta de Twitter. La Presidencia de la República declinó responder a una petición de comentarios sobre las palabras de la primera dama, quien se describe en la red con las etiquetas: "#NoViolencia, #NoAcoso, #PazSí, #AmorSí".

"Si Beatriz Gutiérrez Müller no atiende a los padres de niños con cáncer porque no es médico, tampoco debería grabar discos porque no es cantante", escribió la usuaria @elemloe en referencia a la breve carrera musical de la primera dama.

Por la noche, la primera dama volvió a escribir en Twitter sobre el tema y ofreció una disculpa tras la lluvia de críticas.

"Están muy inquisidores los adversarios de mi esposo, ¡por algo será! Si mi expresión «No soy médico» ofendió a alguien, ofrezco disculpas", dijo.

Así como recibió un cúmulo de críticas, también surgieron simpatizantes de la esposa del presidente. "Lamentable los ataques y faltas de respeto hacia una gran mujer como Beatriz, ¿dónde están los grupos feministas apoyadas por la derecha que se quejan de todo?", escribió la usuaria @DelCampoGDLupe.

No es la primera vez que Gutiérrez se enzarza en batallas en Twitter. De hecho, había dejado de usar la cuenta y reapareció hace unos meses anunciando que rompía una huelga.

Y, días atrás, cargó contra @TwitterLatAm: "Tus políticas de no agresión entre usuarios fallan. Los #bots que te mantienen cotizando en la bolsa siguen desatados. Vamos, yo sé que sí puedes evitar la violencia, y sobre todo, la violencia de género", publicó. (Reporte de Ana Isabel Martínez; Editado por Diego Oré)