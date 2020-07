Acreedores piden documentos de Vicentin a tribunal de Nueva York

(Bloomberg) -- Acreedores exteriores de la argentina Vicentin SAIC han solicitado a un tribunal de Nueva York que emplace al gigante de la soja a presentar documentos que incluyen transferencias electrónicas, según documentos judiciales.

Los bancos, entre los que se incluyen Rabobank, Credit Agricole, ING y la división de préstamos privados del Banco Mundial, International Finance Corp., desean acceder a documentos que incluyen copias de transferencias bancarias de Vicentin y de varias filiales, según muestran los documentos judiciales. También solicitaron transacciones por parte de ejecutivos, entre ellos miembros de las familias fundadoras de la compañía.

Vicentin se declaró en bancarrota ante un tribunal de Santa Fe en febrero tras incumplir un pago de US$350 millones a proveedores. Desde entonces, el presidente argentino Alberto Fernández ha dicho que planea expropiar la empresa, haciendo sonar la alarma en la industria agrícola y entre los inversores del país. Ese plan está aparcado.

El comité directivo quiere que se revelen documentos para su uso en un procedimiento que está pendiente ante un tribunal argentino y otros procedimientos que se espera que comiencen en un futuro próximo ante tribunales de Argentina, dijeron los abogados que representan a los bancos en la solicitud. Los miembros del comité directivo, como mayor grupo de acreedores de Vicentin, son partes interesadas en esos procedimientos, con plenos derechos de participación, añadieron.

La solicitud de documentos abarca datos desde principios de 2017 hasta la fecha actual, según el expediente del 29 de junio, y concierne a Vicentin y sus filiales, entre ellas negocios en Paraguay y Europa, así como Renova SA, una empresa conjunta que la compañía tiene con el negocio agrícola de Glencore Plc, el mayor comerciante de materias primas del mundo.

Los bancos, que incluyen Natixis y el banco de desarrollo holandés FMO, también solicitaron información de gerentes y miembros de las familias fundadoras, entre ellos Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin y Roberto Oscar Vicentin.

La solicitud llega tras un requerimiento anterior en febrero. Un portavoz de Vicentin dijo que no estaba al tanto de una segunda ronda de solicitudes, pero enfatizó que la empresa ha cumplido completamente con el proceso de descubrimiento hasta el momento.

A los 2.600 acreedores de Vicentin, principalmente agricultores, se les debe 99.300 millones de pesos (US$1.400 millones).

Nota Original:Foreign Banks Ask New York Court to Subpoena Argentine Soy Giant

