Accenture recorta hasta 900 empleos por disminución de demanda

(Bloomberg) -- La firma de consultoría Accenture va a eliminar hasta 900 empleos, o el 8% de su fuerza laboral en el Reino Unido, debido a que la pandemia de coronavirus provocó una fuerte caída en la demanda de su servicio de asesoramiento.

Los recortes previstos afectarán entre 700 y 900 empleos, dijo el jueves un portavoz de Accenture por correo electrónico. La compañía ha notificado al personal y planea realizar una “consulta colectiva” para un programa de despidos.

Accenture ya tenía “una sobrecapacidad de personal en relación a la demanda” cuando la crisis económica golpeó en marzo, según informó el periódico The Guardian el jueves, citando una circular interna enviada al personal. El memorando dice que la crisis desaceleró la pérdida natural de empleados, ejerció presión adicional sobre el negocio y también reveló costes estructurales que Accenture debe abordar, según The Guardian.

Las empresas de todo el Reino Unido están despidiendo personal ante la caída de los ingresos. El economista jefe del Banco de Inglaterra, Andy Haldane, ha dicho esta semana que las perspectivas de empleo son el mayor riesgo para la economía del Reino Unido, particularmente a medida que los programas de asistencia a la suspensión temporal de empleados terminan en agosto.

