Venezuela llega a 51 fallecidos por COVID-19 y contabiliza 5.832 contagiados

Un oficial de seguridad toma la temperatura de una usuaria de un centro comercial en Caracas (Venezuela). EFE/Rayner Peña R./Archivo

Caracas, 30 jun (EFE).- Tres personas fallecieron en las últimas 24 horas por COVID-19 en Venezuela, que registró también 302 nuevos contagios, con lo que el número total se eleva a 51 muertos y 5.832 personas infectadas por el SARS-COV-2, informó este martes la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.

Los tres fallecidos son una mujer de 77 años y dos hombres, uno de 84 años y otro de 53, detalló Rodríguez durante la reunión diaria del comité gubernamental encargado de frenar la pandemia de COVID-19 en Venezuela.

De los esos 302 nuevos casos registrados, 175 nuevos casos son producto de contagio comunitario, 99 de los cuales se produjeron en el estado Zulia, fronterizo con Colombia, en cuya capital, Maracaibo, se ha detectado el mayor foco en Venezuela de la COVID-19.

Además, hubo 107 casos "importados" por venezolanos que retornaron a su país y 20 más se contagiaron por contacto con viajeros.

Durante la reunión del comité gubernamental, intervino por teléfono el presidente Nicolás Maduro, quien afirmó que ha estado conversado con el gobernador del Zulia, Omar Prieto, al que le ofreció toda la ayuda para frenar la expansión del nuevo coronavirus.

"Hemos reforzado la presencia médica, de medicamentos, tenemos que hacer más pruebas diarias diagnósticas porque tenemos que ganar la batalla por el Zulia", sostuvo.

Acerca de Caracas, Maduro subrayó que no hay "un foco" pero el virus "está muy regado" por todos los sectores, especialmente aquellos en los que la población vive muy concentrada.

Finalmente, afirmó que si se compara Venezuela con otros países de la región como Colombia, Brasil, Perú, Chile o Ecuador "alguien pudiera decir que no hay motivo de alarma".

Sin embargo, pidió a los venezolanos no confiarse porque "es un virus altamente contagioso".