Una ola de frío polar hiela la Patagonia argentina con temperaturas de -16°

Fotografía cedida hoy miércoles por el Municipio de Río Grande que muestra una zona de la ciudad de Río Grande (Argentina). EFE/Cedidas por el Municipio de Río Grande

Buenos Aires, 1 jul (EFE).- Una ola de frío polar que continúa activa este miércoles ha helado durante los últimos días parte de la Patagonia argentina con temperaturas mínimas de -16° en localidades como Río Grande (Tierra del Fuego, sur), y sensaciones térmicas de -20°, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El invierno austral, al que se entró en los pasados días, se ha dejado notar por diversas provincias del sur, como la propia Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro y Santa Cruz, aunque, según el SMN, el temporal ha suavizado su intensidad en las últimas horas en la mayoría de las regiones afectadas.

El frío polar también ha causado temperaturas cercanas a los 0° en la norteña provincia de San Juan, con Mendoza y Neuquén, cercanas a la cordillera de los Andes, sufriendo de la misma forma las bajas temperaturas.

EN RÍO GRANDE NO VIVÍAN ALGO ASÍ DESDE HACE 25 AÑOS

Es la fueguina Río Grande la que se ha llevado hasta el momento la peor parte de la helada y mantuvo este miércoles una sensación térmica de -20°.

Fuentes del Gobierno municipal riograndense dijeron a Efe que se trata de temperaturas extremas que no se registraban desde 1995 de manera constante -ya hace una semana que se encuentran en esas condiciones-, y que provocan "un frío terrible".

En ese contexto, la ciudad, que alberga a cerca de 66.000 personas, ha tenido que recurrir a cortes de agua preventivos para abastecer a la población.

La localidad aún cuenta con algunas medidas de restricción de la circulación debido al coronavirus, aunque en esta ocasión la recomendación a la población de permanecer en sus casas tuvo el añadido de la ola de frío.

Mientras, se han dado escenas particulares como que el agua de las playas de la ciudad se ha llegado a congelar, según imágenes que ha difundido el municipio en sus redes sociales, que muestran la localidad patagónica envuelta en la nieve, automóviles envueltos en nieve y congelados por el hielo y el suelo cubierto con varios palmos de nieve.

En la misma Tierra del Fuego, Ushuaia tuvo unas temperaturas menos duras y este martes alcanzaba los -2,9° de temperatura y -7,4° de sensación térmica, con humedades relativas alrededor del 90 por ciento.

El miércoles mejoraron hasta los 0° y -2 ° de sensación térmica, muestra de la remisión del temporal que, eso sí, se ceba con Río Grande.

Las nevadas fueron protagonistas también en ciudades que, si no fuera por la pandemia del coronavirus, serían estas semanas una parte importante del turismo de Argentina, como San Carlos de Bariloche y San Martín de los Andes.