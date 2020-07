Un mínimo histórico de norcoreanos llegó a Corea del Sur entre abril y junio

Vista de la costa norcoreana en la zona desmilitarizada (DMZ) en Corea del Sur. EFE/ Christian Bruna/Archivo

Seúl, 1 jul (EFE).- El número de norcoreanos que llegaron a Corea del Sur alcanzó su mínimo histórico en el segundo trimestre del año debido a las restricciones activadas a raíz de la pandemia de coronavirus, informó hoy el Ministerio de Unificación sureño.

Entre abril y junio solo 12 desertores entraron en Corea del Sur, lo que supone un 96 % menos con respecto al mismo periodo del año pasado y la menor cifra trimestral desde que el Gobierno de Seúl comenzó a contabilizar los datos en 2003.

"La razón principal por la cual se ha dado esta reducción es que las fronteras de estos países (Corea del Norte y China) han estado cerradas a raíz de la pandemia de coronavirus", dijo el portavoz de Unificación, Yoh Sang-key, en declaraciones que recoge la agencia Yonhap.

Al no poder acceder a Corea del Sur por tierra por la existencia de la zona desmilitarizada que divide ambos países, la mayoría de desertores cruza a China y de ahí trata de llegar a un tercer país en el que poder pedir asilo a través de embajadas y consulados surcoreanos (algo que Pekín no permite hacer en los de China).

China, que quiere evitar migraciones en masa de norcoreanos, no los considera como refugiados sino como "migrantes económicos", por lo que los repatría forzosamente si los encuentra en su territorio.

Una vez de vuelta, las autoridades de Corea del Norte, que no permite a sus ciudadanos abandonar libremente el país, encarcelan a los desertores y en muchos casos los torturan y ejecutan, según diversos informes de derechos humanos.

En total más de 33.000 desertores norcoreanos viven hoy en el Sur y tienen la nacionalidad surcoreana.

En el primer trimestre del año, 135 desertores llegaron a Corea del Sur, lo que supuso un 41 % interanual menos.

El número anual de desertores que consigue arribar al Sur alcanzó un número récord en 2010 cuando llegaron unos 2.400.

Sin embargo, desde la llegada de Kim Jong-un al poder, el régimen norcoreano ha reforzado los controles fronterizos, por lo que la cifra ha ido cayendo progresivamente y en 2019 solo 1.047 desertores consiguieron llegar.

Esta misma semana Daily NK, diario online con amplios contactos dentro de Corea del Norte, informó que el régimen ha adquirido recientemente nuevos equipos de videovigilancia chinos más sofisticados para instalar en la frontera.