Trump dice que tapabocas son ‘buenos’ pero cuestiona exigencia

(Bloomberg) -- El presidente Donald Trump dijo que usaría un tapabocas si estuviera “en una situación difícil con la gente”, pero que no está convencido de que sean exigidos, incluso cuando los casos de coronavirus se están disparando en algunas partes de EE.UU.

“No sé si sea necesario que sean obligatorios”, dijo Trump el miércoles en una entrevista de Fox Business Network. “Estoy a favor de los tapabocas, creo que son buenos”.

Trump se ha burlado de su retador demócrata, Joe Biden, por usar tapabocas y no lo ha usado públicamente, aunque enfrenta llamados para hacerlo. Sus comentarios llegan un día después de que el Cirujano General Jerome Adams dijera: “Por favor, por favor, cúbranse la cara cuando salgan en público”.

Trump atacó a Biden nuevamente el miércoles en una entrevista con el comentarista conservador Eric Bolling, diciendo que el presunto candidato demócrata usaba tapabocas incluso cuando la audiencia a la que se dirigía se había sentado lejos.

“Habla con un tapabocas y ni siquiera se entiende lo que está diciendo”, dijo Trump, y agregó que “cuando no hay nadie cerca, no veo una razón para usarlo”.

Trump agregó que los estadounidenses deberían “hacer lo que los haga sentir bien” y seguir las pautas, y aludió en ambas entrevistas a usar una cubierta facial durante un recorrido por una planta de ventiladores en Michigan. En esa visita, optó por no usar la cubierta frente a los medios de comunicación, pero fue fotografiado con tapabocas durante una parte privada del recorrido.

“Tenía puesto un tapabocas, me gustó la forma en que me veía”, dijo Trump a Fox Business, y agregó que pensaba que se parecía al Llanero Solitario.

Trump dijo que si estuviera en un grupo de personas, usaría uno, pero que generalmente todos los que lo rodean se hacen la prueba del coronavirus. Desde que comenzó la pandemia, Trump se ha resistido a usar tapabocas incluso cuando se encuentra cerca de otros, y fue criticado por realizar un mitin el mes pasado en un estadio cubierto en Tulsa, Oklahoma, donde no se exigieron coberturas faciales.

Algunos estados requieren que los residentes usen tapabocas en ciertas situaciones, y la Casa Blanca ha instado a los estadounidenses a seguir las pautas locales.

