Sixers aseguran que Ben Simmons está recuperado y Joel Embiid, en plenitud

El base australiano de los Sixers de Filadelfia, Ben Simmons. EFE/Marcelino Benito/Archivo

Filadelfia (EE.UU.), 1 jul (EFE).- Los Sixers de Filadelfia preparan su puesta a punto para el reinicio de la temporada regular, que se dará a finales de este mes en la 'burbuja' de Orlando (Florida), y el base australiano Ben Simmons será uno de sus baluartes después de haberse recuperado por completo de la espalda.

La misma situación vive el pívot estelar camerunés Joel Embiid, que ha encontrado la mejor forma física desde que llegó a la NBA.

Al menos eso fue lo que informó este miércoles el entrenador de los Sixers, Brett Brown, durante una conferencia telefónica que mantuvo con los periodistas.

"Ben (Simmons) se encuentra recuperado al ciento por ciento de la espalda", afirmó Brown. "Esta listo para volver a ser un jugador decisivo dentro de nuestro equipo después de gran trabajo que ha realizado durante este tiempo en el que no hubo competición".

Brown reconoció que una de las pocas cosas que el parón forzado por la pandemia del coronavirus ha dejado ha sido el permitir que Simmons tuviese el tiempo suficiente para recuperarse por completo de los problemas físicos que arrastraba en los últimos meses.

Simmons no ha disputado un partido de la NBA desde el 22 de febrero cuando sufrió una lesión en la espalda a principios del primer cuarto contra los Bucks de Milwaukee.

Sin embargo, después de meses de especulaciones, parece que los Sixers pueden esperar tener disponible a Simmons cuando reanuden su temporada el 1 de agosto contra los Pacers de Indiana.

Además del informe positivo sobre la salud de Simmons, Brown dijo que ninguno de los Sixers ha dado positivo por el coronavirus y ninguno ha optado por no ir con el equipo a Orlando para reiniciar la temporada regular.

Brown también se mostró muy satisfecho con la forma en que se encuentra Embiid, de 26 años, el segundo jugador franquicia de los Sixers.

"Comencemos con el respeto y la felicitación que le doy por pasar el tiempo. No hay nadie en nuestro equipo que haya dedicado más tiempo a trabajar que Joel Embiid", comentó Brown.

"Olvídese por un minuto de lo que ha hecho en el gimnasio, simplemente todo su compromiso responsable por meses hace que me sienta orgulloso y tenga mi respeto porque entendió lo importante que con los Sixers.

Brown informó que el equipo tiene un plan para aumentar la actividad de Embiid en las próximas tres semanas y está convencido de que en Orlando los seguidores del equipo van a ver su mejor versión.