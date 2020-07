Sampdoria se lleva los tres puntos frente a US Lecce (2-1)

Sampdoria añadió tres puntos a su casillero tras conseguir una victoria trabajada ante US Lecce, al que se impuso 2-1 este miércoles en el Stadio Via del Mar. US Lecce llegó con el ánimo de retornar al camino de la victoria después de sufrir una derrota por 4-0 en el partido anterior ante Juventus y por el momento llevaba una racha de cuatro derrotas consecutivas. Por parte del equipo visitante, Sampdoria cayó derrotada por 2-1 en el último partido que disputó frente a Bolonia. Con este resultado, el conjunto leccesi es decimoctavo, mientras que Sampdoria es decimoquinta tras la finalización del encuentro.

La primera mitad del enfrentamiento arrancó de manera favorable para el conjunto genovés, que estrenó el marcador a través de un tanto desde el punto de penalti de Ramírez, cerrando así el primer tiempo con un 1-0 en el luminoso.

La segunda parte del encuentro comenzó de modo inmejorable para el equipo local, que consiguió el empate con un gol de Mancosu instantes después de la reanudación del duelo, concretamente en el minuto 49. Se puso por delante el conjunto visitante por medio de un nuevo tanto de Ramírez, que completaba así un doblete en el minuto 74, concluyendo el encuentro con un resultado de 2-1 en el luminoso.

El técnico de US Lecce, Fabio Liverani, dio entrada al campo a Babacar, Petriccione, Diego Farias, Shakhov y Vera en sustitución de Meccariello, Tachtsidis, Falco, Saponara y Calderoni, mientras que por parte de Sampdoria, Claudio Ranieri sustituyó a Gabbiadini, Vieira, Murru y Léris por Bonazzoli, Ekdal, Augello y Jankto.

El árbitro mostró cinco tarjetas amarillas. Los locales vieron dos de ellas (Paz y Mancosu) y los del equipo visitante vieron tres tarjetas, concretamente Augello, Thorsby y Bereszynski.

Con esta victoria, Sampdoria asciende hasta los 29 puntos y se coloca en el decimoquinto puesto de la clasificación. Por su parte, US Lecce se mantiene con los 25 puntos con los que llegaba a esta jornada de la competición.

Los equipos seguirán disputando sus siguientes partidos en la Serie A: US Lecce tratará de volver a la senda de la victoria en su próximo duelo contra Sassuolo fuera de casa, mientras que Sampdoria jugará contra en su feudo SPAL.