Richmond, antigua capital de la Confederación de EE.UU., retira sus estatuas

Washington, 1 jul (EFE).- El alcalde de la ciudad virginiana de Richmond, antigua capital de la Confederación de EE.UU., anunció este miércoles la retirada inmediata de las estatuas de quienes lucharon en ese bando durante la Guerra Civil (1861-1865).

De esa forma, el alcalde de Richmond, Levar Stoney, negro y del Partido Demócrata, accedía a las peticiones de quienes durante 33 días consecutivos se manifestaron en las calles contra las estatuas al considerarlas símbolos racistas.

"Hoy he ordenado la retirada inmediata de los monumentos confederados de sus pedestales. Este trabajo que ya ha empezado, continuará durante los próximos días", dijo Stoney en un video en el que se ven en el fondo las banderas de EE.UU. y de Richmond.

El regidor justificó su decisión por la pandemia del coronavirus y el riesgo que suponen las manifestaciones, en las que las que los activistas por la justicia racial han intentado derribar las estatuas mientras les confrontan simpatizantes de grupos de extrema derecha.

Además, Stoney argumentó que la retirada inmediata de las estatuas permitirá a la ciudad "curarse" y "enfocarse en el futuro".

"Es hora -agregó- de que la capital de Virginia pase página. Lo hemos necesitado durante décadas. Hoy lo haremos. Desde que Richmond dejara de ser la capital de la Confederación, hace 155 años, hemos estado sufriendo la carga de ese legado".

Este miércoles el Ayuntamiento ordenó la retirada del confederado Stonewall Jackson mientras decenas de personas se manifestaban a su alrededor.

El regidor explicó que las estatuas serán almacenadas y posteriormente se decidirá su futuro.

En EE.UU., se han producido una gran cantidad de protestas desde la muerte el 25 de mayo en Mineápolis (Minesota) de George Floyd, que fue asfixiado por un policía blanco, que presionó su rodilla contra el cuello de Floyd sin dejarle respirar.

Esas protestas se han caracterizado también por los ataques y derribos de estatuas a lo largo y ancho del país.

El principal objetivo de los manifestantes han sido los símbolos confederados que abundan sobre todo en los estados sureños, como Virginia.

Según la ONG Southern Poverty Law Center, que estudia los grupos de odio, la mayoría de las estatuas confederadas no fueron construidas después de la Guerra Civil, si no en el siglo XX para intimidar a quienes luchaban por la igualdad de derechos de los negros.

En concreto, la mayoría de esos monumentos se alzaron en las décadas de los años 50 y 60, cuando surgió en EE.UU. el movimiento por los derechos civiles y contra la segregación racial.