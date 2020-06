Revocan la exoneración a diez supuestos cómplices del expresidente salvadoreño Saca

Fotografía tomada el pasado 13 de septiembre en la que se registró al expresidente de El Salvador Elías Antonio Saca (c) (2004-2009), al ingresar al Juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura/Archivo

San Salvador, 30 jun (EFE).- Una corte de apelaciones de El Salvador revocó el sobreseimiento dictado a la causa penal contra 10 supuestos cómplices del expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009) en el lavado de más de 300 millones de dólares, informó este martes el órgano judicial.

Según la Fiscalía General de la República (FGR), estas personas colaboraron en el lavado de 22 millones de dólares, que son parte de los más de 300 millones que malversó el referido expresidente, quien purga una pena de 10 años desde el 2018.

La Cámara Primero de lo Penal indicó que los imputados deberán enfrentar una audiencia especial en el Juzgado Séptimo de Instrucción para que este pueda "admitir la prueba y puedan pasar a juicio".

Las personas permanecerán en libertad condicional mientras avanza el proceso, pero el referido juzgado puede revocarlas y ordenar la prisión preventiva, según la fuente judicial.

Por este mismo caso fue enviada a juicio en septiembre pasado la ex primera dama de Ana Ligia de Saca.

La cónyuge de Saca es la primera esposa de un expresidente salvadoreño en ser procesada penalmente en la historia reciente del país centroamericano.

La ex primera dama buscó en la etapa de instrucción someterse a un "juicio abreviado" para confesar el delito de lavado de dinero a cambio de una pena excarcelable.

El pacto no prosperó por las diferencias entre ambas partes sobre la responsabilidad civil, dado que la Fiscalía pedía que ella entregara más de 17 millones de dólares y la defensa aseguró que la procesada no posee el dinero suficiente para el pago.

Este mismo recurso permitió al expresidente Saca evitar una condena de al menos 25 años de prisión por la millonaria malversación, trama en la que involucró a sus empresas de comunicaciones para lavar los fondos estatales, según su confesión.

En septiembre de 2019, el exjefe de Estado también fue condenado a dos años de prisión en un proceso "abreviado" tras confesar el pago de 10.000 dólares para obtener información de un proceso civil que enfrenta por el supuesto enriquecimiento ilícito en más de cuatro millones de dólares.

Los casos de corrupción que implican a expresidentes, incluido Mauricio Funes (2009-2014), suman más de 666 millones de dólares cuestionados.