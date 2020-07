República Dominicana reabre el turismo bajo estrictas medidas sanitarias

Una familia disfruta de una piscina en el resort Bahía Príncipe Fantasía este miércoles, en Punta Cana (R.Dominicana). EFE/ Francesco Spotorno

Punta Cana (R.Dominicana), 1 jul (EFE).- La República Dominicana reabrió este miércoles, bajo estrictas medidas sanitarias, el turismo, paralizado totalmente desde mediados de marzo a raíz del cierre de fronteras por el impacto mundial de la COVID-19.

Los hoteles y los aeropuertos dominicanos volvieron a recibir visitantes, unos pocos turistas locales y extranjeros, después de tres meses de cierre, que ha sido demoledor para el sector, del que dependen un 8 % del producto interior bruto (PIB) y 300.000 empleos directos.

El Aeropuerto Internacional de Punta Cana, el principal del país, recibió a ritmo de merengue sus primeros tres vuelos, concretamente desde Puerto Rico y Estados Unidos, el mayor emisor de turistas a la nación caribeña.

PRIMEROS VISITANTES

El primer vuelo, de la aerolínea Jet Blue, aterrizó poco antes de las 11.30 desde Nueva York, con 99 pasajeros, atravesando un arco formado de chorros de agua, a modo de bienvenida y como si se tratase de un vuelo inaugural.

En la pista, cuatro músicos se encargaron de dar el toque festivo al momento entre aplausos de empleados de la terminal, encabezados por el presidente del Grupo Puntacana, Frank Rainieri.

Entre los pasajeros estuvo una emocionada Rosa, estadounidense de origen dominicano, quien llegó junto a su esposo y sus dos hijos para pasar unos días de vacaciones, aplazadas por la pandemia.

"El viaje era para marzo, pero cuando cortaron todos los vuelos lo olvidamos", explicó a Efe.

Sin embargo, inmediatamente se puso fecha al reinicio de los vuelos, armó nuevamente el plan, que le llevará a La Romana (este), lo que le hace mucha ilusión después de esperar "mucho" para viajar junto a su familia.

Igual de emocionada estuvo la dominicana Yisenia Abreu, quien junto a su esposo y sus dos hijas se convirtieron hoy en los primeros huéspedes del hotel Bahía Príncipe Fantasía, en Punta Cana.

"Nosotros somos los que debemos creer en nuestro turismo, porque si no, quien lo va hacer", se pregunta Abreu, consciente de la importancia del sector para el país.

EXPECTATIVAS DEL SECTOR

"Con visión, perseverancia y mucho trabajo pronto podremos recuperar el sector turístico en la forma en la que lo logramos hace tantos años", afirmó Rainieri en declaraciones a la prensa.

El empresario dijo estar hoy "tan emocionado como aquella vez" cuando empezó a despegar Punta Cana, complejo turístico fundado por Rainieri hace 50 años.

"Tenemos el aeropuerto, la experiencia, 40.000 habitaciones. En aquella época teníamos 350 habitaciones, no había dinero, no había conocimiento y mira dónde llegamos", dijo.

La directora del hotel Bahía Príncipe Fantasía, Verónica Galán, admitió, en declaraciones a Efe, que el reinicio "ha sido un poquito lento", pero destaca el hecho de tener desde ya huéspedes, casi medio centenar.

La recuperación de esta dinámica actividad tardará "más tiempo" porque, según reconoció Galán, "el cliente debe tener confianza con la marca del hotel y en el destino Punta Cana".

"De momento sabemos que estos primeros meses van a ser lentos, no esperamos un boom, pero si esperamos una recuperación paulatina y que vaya evolucionando" de forma positiva, concluyó.

República Dominicana recibió 7,5 millones de viajeros en 2019, lo que incluye cerca de un millón de turistas abordo de cruceros, pero el cierre de fronteras debido a la pandemia causó una caída del 43,3 % entre enero y abril.

PROTOCOLO SANITARIO

El nuevo protocolo para el sector, anunciado el martes, limita a un 30 % la ocupación en los hoteles de más de 500 habitaciones durante el mes de julio, la aumenta a un 50 % en agosto y a un 75 % a partir de diciembre.

A la vez, deja a los adultos la opción de colocarse mascarillas en las playas y las desaconseja para los niños.

Las medidas de distanciamiento y el uso obligatorio de mascarillas son parte también de las medidas adoptadas en los aeropuertos y que se debe cumplir "tanto en la entrada como en la salida" de las terminales, dijo a Efe el director de Operaciones de Carga del aeropuerto de Punta Cana, Rafael Alberto Smith.

Obviamente, "va a ser un día a día porque esta es una nueva normalidad que nadie conoce y de la que estamos aprendiendo", apuntó.

Sin embargo, "se están haciendo todos los esfuerzos para mandar el mensaje de que estamos listos", para operar en esta nueva realidad impuesta por el coronavirus.