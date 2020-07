Putin 2024, patriotismo y agenda social: Qué votan hoy los rusos

El presidente ruso, Vladímir Putin, este martes. EFE/EPA/MICHAEL KLIMENTYEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL

Moscú, 1 jul (EFE).- Millones de rusos acuden hoy a las urnas para decidir en la principal y última jornada de votación sobre la reforma constitucional propuesta por el presidente ruso, Vladímir Putin, que incluye más de 200 enmiendas, una de las cuales allana el camino para su reelección en 2024.

Estas son las claves de los cambios constitucionales que penden del visto bueno de los rusos:

¿PUTIN 2000-2036?

El punto más discutido de la reforma constitucional hace referencia al posible "borrón y cuenta nueva" de los mandatos de Putin, quien ya ha anunciado que no se cierra a la posibilidad de volver a postularse a la presidencia en 2024.

La correspondiente enmienda fue propuesta el mismo día en que los diputados rusos estudiaban la reforma constitucional en segunda y decisiva lectura y enseguida recibió el apoyo de la mayoría de los parlamentarios, con la única oposición de los comunistas.

En caso de que la mayoría de los rusos apoye la reforma constitucional, Putin, en el poder desde 2000, podría volver a aspirar a otros dos mandatos de seis años en el Kremlin, algo que le prohíbe la actual Constitución.

PROHIBICIÓN DE CEDER TERRITORIOS

Una de las enmiendas más patrióticas de la nueva Constitución consiste en la prohibición de ceder territorio a un Estado extranjero.

Su autor, el actor Vladímir Mashkov, abogó por prohibir llevar negociaciones sobre la cesión de cualquier territorio, con la vista puesta, sobre todo, en la península de Crimea, anexionada a Ucrania en 2014, y la disputa sobre las islas Kuriles con Japón.

LENGUA RUSA

Las enmiendas - 206 en total - incorporan también el concepto de "pueblo fundador del Estado" al señalar que su idioma, el ruso, es la lengua oficial del país.

La modificación generó críticas entre representantes de algunas minorías étnicas que opinaron que a los cerca de 190 pueblos que viven en Rusia les será poco grato considerarse 'no fundadores del Estado'.

HEREDERA DE LA URSS

Las enmiendas en la ley fundamental fijarán también la condición de Rusia como heredera leal de la extinta Unión Soviética, lo que incluye los bienes de la URSS en el extranjero y su participación en acuerdos y organismos internacionales.

MENCIÓN A DIOS

Otra de las enmiendas más destacadas que votan los rusos es la inclusión de la figura de Dios en la Constitución rusa.

La propuesta, apoyada por el presidente, llegó de la mano del patriarca Kiril quien argumentó que la gran mayoría de los rusos creen en la existencia de un ser divino superior, sin que se trate necesariamente del Dios de los cristianos ortodoxos, sino también del de los musulmanes y de "muchos, muchos otros".

"Si en el himno se puede decir 'patria querida protegida por Dios', ¿por qué no se puede decir en la Constitución?", dijo el máximo jerarca ortodoxo de este país.

PRIORIDAD SOBRE EL DERECHO INTERNACIONAL

Entre las modificaciones más importantes a la Carta Magna figura también la enmienda que establece la prioridad de la Constitución rusa sobre el Derecho internacional.

Si las enmiendas son aprobadas, "por primera vez en la historia moderna de Rusia, el país se apoyará en su Carta Magna, si las decisiones de instituciones internacionales las contradicen", ha afirmado Viacheslav Volodin, jefe de la Cámara Baja.

MEMORIA HISTÓRICA

En línea con la campaña rusa contra el "revisionismo" sobre la Segunda Guerra Mundial, la Carta Magna incluirá un artículo sobre la defensa de la "verdad histórica".

"La Federación Rusa honra la memoria de los defensores de la Patria y garantiza la protección de la verdad histórica. El menoscabo de la gesta del pueblo durante la defensa de la Patria es inadmisible", reza la enmienda incluida a propuesta del presidente ruso.

VETO AL MATRIMONIO HOMOSEXUAL

En caso de recibir hoy el visto bueno de los rusos, la Constitución enmendada establecerá el matrimonio como únicamente una unión entre un hombre y una mujer.

Putin dijo previamente que mientras él sea presidente en el país nunca se legalizarían los matrimonios entre personas del mismo sexo.

"Mientras yo sea presidente, no habrá progenitor uno y progenitor dos, habrá mamá y papá", señaló el mandatario ruso en febrero, durante una reunión con el grupo de expertos encargados de redactar las enmiendas constitucionales.

SALARIO MÍNIMO Y PENSIONES

Entre las modificaciones más saludadas a la Constitución, se encuentra la indexación anual obligatoria de las pensiones, así como el establecimiento del salario mínimo por encima del índice mínimo de subsistencia.

CULTURA RUSA

Otra de las enmiendas hace alusión a la cultura rusa como "legado único del pueblo multinacional" del país y que debe ser protegida como tal por el Estado.

Uno de sus autores, el director del museo Hermitage de San Petersburgo, Mijaíl Piotrovski, explicó que la cultura es uno de los símbolos de Rusia, como su bandera o el escudo, pero si los últimos dos se pueden cambiar, "Dostoevski, Pushkin y Chaikovski siempre quedarán con nosotros".