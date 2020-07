Proyecto de pintar “Black Lives Matter” en la Quinta Avenida enfurece a Trump

En la imagen el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. EFE/EPA/STEFANI REYNOLDS /Archivo

Nueva York, 1 jul (EFE).- El plan de Nueva York para pintar a gran tamaño el lema “Black Lives Matter” (Las vidas de los negros importan) en la Quinta Avenida no ha gustado nada al presidente del país, Donald Trump, que este miércoles arremetió contra la idea y calificó el mural como un “símbolo de odio”.

Las autoridades neoyorquinas adelantaron la semana pasada su intención de seguir el ejemplo de otras ciudades como Washington y pintar con grandes letras el lema contra el racismo y la violencia policial en una calle destacada.

El lugar elegido, en este caso, es la conocida Quinta Avenida y, precisamente, la zona donde se encuentra la Torre Trump, el edificio propiedad del ahora presidente y en el que residió hasta su traslado a la Casa Blanca.

Trump, a través de Twitter, criticó que Nueva York recorte mil millones de dólares al presupuesto de su Policía y a la vez vaya a gastar dinero en pintar este mural “grande y caro”, “denigrando esta lujosa avenida”.

El presidente animó a la Policía a impedir que “este símbolo de odio se coloque en la mejor calle de Nueva York” y acusó al alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, de “odiar y faltar al respeto” a los agentes.

De Blasio no tardó en responder a Trump a través de Twitter: “Esto es lo que usted no entiende. La gente negra construyó la Quinta Avenida y mucho de este país. Su ‘lujo’ viene de su TRABAJO, por el que nunca han sido justamente compensados”.

“Los estamos reconociendo. El hecho de que usted lo vea como denigrar su calle es la definición de racismo”, subrayó el político demócrata.

De Blasio recordó a Trump que una mayoría de los agentes de Policía neoyorquinos son personas de color y ya saben que “las vidas de los negros importan”.

“Aquí no hay ningún ‘símbolo de odio’. Simplemente un compromiso a la verdad”, insistió.

El plan para pintar "Black Lives Matter" en la Quinta Avenida aún no ha sido detallado y fuentes de la Alcaldía dijeron a Efe que por ahora no hay una fecha prevista para su ejecución.