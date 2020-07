Perú lanza salvavidas al turismo después de cien días de agonía

En la imagen el ministro de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Edgar Vásquez. EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 1 jul (EFE).- En el año en que el turismo mundial ha sufrido la peor caída de su historia, Perú ha decidido lanzar un fondo de garantía por 147 millones de dólares para intentar revivir su agónico sector turístico, que ha perdido medio millón de empleos durante los más de cien días de cuarentena por la COVID-19.

"Definitivamente, el turismo ha sido duramente golpeado por esta epidemia en el Perú. En abril y mayo la caída ha sido del 100 % y en junio va a ser igual porque se está manteniendo el cierre de las fronteras, es una situación muy dura", declaró a Efe el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vásquez.

"Creemos que este año, hasta el cierre del año, en turismo receptivo debemos estar retrocediendo a niveles del año 2004", agregó el titular del sector al evaluar los efectos de un largo confinamiento para evitar la expansión de la pandemia.

La cuarentena en Perú empezó el 16 de marzo y concluye el 30 de junio en la mayoría de regiones del país, aunque se mantendrá el toque de queda nocturno y el cierre de fronteras.

TURISMO CAE 80 % EN EL MUNDO

Vásquez señaló que la crisis se extiende a todo el globo, dado que "el turismo receptivo mundial va a caer un 80 %, nunca en la historia de la humanidad se ha visto una caída de esta magnitud, (pues) la peor caída ha sido de 4 %".

"Es una magnitud imposible de superar y de controlar para cualquier economía, incluyendo grandes, medianas o pequeñas", remarcó.

Debido a la inmovilización nacional, las agencias de turismo, empresas de transporte, restaurantes, guías de viaje, artesanos y centros de diversión, entre otras empresas, permanecieron cerradas lo que provocó la pérdida de 500.000 puestos de trabajo en el sector turístico formal, según estimó el presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), Carlos Canales.

"Al 30 de junio, debemos estar superando esa cifra de trabajadores que han quedado sin empleo porque el turismo se caracteriza por el trato entre personas y la circulación de esas personas, al haber inmovilización y cierre de fronteras no ha habido ingreso alguno", indicó Canales a Efe.

CRÉDITOS ESTATALES

Frente a esta situación, los gremios del sector turístico y el Gobierno han concentrado sus esfuerzos en recuperar el turismo interno y proporcionarle líneas de crédito ventajosas a las micro y pequeñas empresas para recuperarse de las enormes pérdidas del año.

El ministro Vásquez explicó que el Fondo de Apoyo Empresarial (FAE) Turismo "es un fondo de 500 millones de soles (147 millones de dólares) que el Estado va a poner como garantía a través de COFIDE para poder apalancar créditos del sistema financiero, en especial de las microfinancieras".

En un escenario moderado, "estimamos que podemos apalancar hasta 1.500 millones de soles (440 millones de dólares) de préstamos para el sector turismo, que va a atender a restaurantes, alojamientos, agencias de viaje, guía de turismo, artesanías, transporte terrestre , eventos, congresos, y centros de esparcimiento", añadió.

El programa ofrece créditos hasta por cinco años, con periodos de gracia hasta por 18 meses y por montos equivalentes a tres meses de deuda capital o hasta cuatro meses de ventas promedio del 2019.

Por este motivo, el Ejecutivo estima que el FAE Turismo podrá beneficiar a 20.000 microempresas, que se sumarán a las 13.000 firmas del sector turístico que ya accedieron a préstamos garantizados por el Estado, a través de los programas Reactiva y FAE Mype.

VUELOS Y VIAJES

A la par de este salvavidas financiero, el Gobierno ha anunciado para julio el reinicio del transporte interprovincial y de los vuelos aéreos a nivel nacional, así como la atención en restaurantes y alojamientos para incentivar el turismo a nivel nacional.

"Este mes de julio significa para la economía del país unos 1.400 millones de dólares, era un mes muy alto de turismo receptivo y turismo interno, teníamos muchas llegadas del extranjero, pero ya no es real", expresó Canales.

"No creemos que este año alguien viaje del extranjero para ir a (la ciudadela inca) Machu Picchu, tenemos que estar preparados para esa realidad", agregó el líder gremial.

Sin embargo, Canales remarcó que si el centro arqueológico de Machu Picchu atrae anualmente 1,8 millones de visitas, 300.000 de ellas son de peruanos y desean que "sean más peruanos los que puedan ir a Machu Picchu para seguir generando un movimiento turístico importante".

El ministro Vásquez indicó que en Perú "estamos enfocando la recuperación en corto plazo en los mercados internos" y coincidió en que "la temporada del 28 de julio (fiestas patrias en el país) es la más importante en términos de generación de ingresos para el sector turismo del calendario anual".

No obstante, reconoció que "este año va a ser un año sui generis" porque las fronteras están cerradas y porque "tenemos que ir con una recuperación paulatina y cuidadosa, que tampoco nos vaya a poner en riesgo de cerrar las actividades turísticas" por un eventual rebrote de la enfermedad.

A LA CAZA DEL VIAJERO JOVEN

"El segmento de la población peruana que está más predispuesta a iniciarlo, antes que otros, es de los jóvenes de 25 a 30 años, que es el segmento que estaría pensando de una manera más optimista a reiniciar estos trayectos", indicó el ministro.

Los destinos ideales para los jóvenes son en los que puedan disfrutar de la naturaleza y la playa, "donde puedan tener servicios completos y la menor interacción posible, (además) hay una apreciación de mayor confianza en el transporte aéreo", afirmó.

"En las aeronaves no habría ningún inconveniente en que se utilice el 100 % de la capacidad, dados los filtros (en los sistemas de aire), los sistemas de desinfección, y dados los sistemas de protección que puedan existir", agregó Vásquez.

La fecha exacta de la reanudación de vuelos domésticos y del transporte interprovincial terrestre será anunciada por el ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero Vásquez estimó que los traslados iniciales serán básicamente por motivos de retorno a ciudades de origen, trabajo y negocios, antes que los viajes de placer.

Mónica Martínez