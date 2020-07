Parker recuerda "más especial" el Eurobasket ganado con Francia que las NBA

El jugador de baloncesto de la selección francesa, Tony Parker. EFE/Yoan Valat/Archivo

Madrid, 1 jul (EFE).- El exjugador francés de baloncesto Tony Parker, cuatro veces ganador del campeonato de la NBA estadounidense con los San Antonio Spurs, recordó como "más especial" en su carrera el Eurobasket ganado con la selección francesa en 2013, durante una charla virtual junto al español Pau Gasol.

"Ganar para una ciudad o ganar para un país es muy diferente. En mi caso, gané con los Spurs muy pronto, tenía 21 años cuando ganamos el primer campeonato. Pero con mi selección tardé mucho en ganar una medalla de oro y fue más especial porque tardé más de 10 años. Es muy especial ganar para tu país", señaló el exbase galo.

Parker conversó con Pau Gasol en una actividad que forma parte del campus virtual que organiza el jugador español, denominado 'Pau Gasol Virtual Academy by Santander', en el que combinan ejercicios de baloncesto por videoconferencia con charlas con estrellas.

Preguntado por esta misma cuestión por uno de los jóvenes que participa de esta formación virtual, Gasol, ganador de dos campeonatos NBA con Los Ángeles Lakers y once medallas con la selección -entre ellas dos platas y un bronce olímpicos-, dijo que es "un poco más significativo" ganar con la selección.

"Yo gané medallas con selecciones inferiores, gané el Mundial en 2006 y luego tuve la oportunidad de ganar la NBA con los Lakers, pero el sentimiento de ganar un campeonato por tu país, por tu gente, es un poco más significativo, aunque ganar un campeonato es extremadamente difícil y muy valioso", consideró el español.

Tony Parker consideró que una de las claves para el éxito en el baloncesto es "el compromiso", que él demostró durante 16 años con los San Antonio Spurs, y con la selección francesa, con la que logró en ese Eurobasket de 2013 la primera medalla de oro del baloncesto francés.

"Para la gente es difícil de entender, porque con la selección jugamos de forma gratuita, pero es muy especial. Me tomo muy en serio ser un embajador del baloncesto francés. Y viendo cómo conseguías tú (Gasol) cada verano esas medallas, te decía que cambiaría mis títulos por una, porque veías el impacto que tenían esas medallas en la gente, en los jóvenes", explicó Parker.

El exbase francés dijo que, como líder de un equipo, hay que "comunicarse" con los compañeros y "mostrar la pasión" por el baloncesto, así como intentar "pasar tiempo" con el equipo para conocer a los demás jugadores.

"Cuando tienes grandes equipos todo importa, incluso los pequeños detalles, cuando juegas en grandes equipos hace una diferencia cuando pasas tiempo juntos y te preocupas. Gregg Popovich (entrenador de los Spurs) siempre hacía esas cenas y es bueno tener ese tiempo para crear vínculos", explicó.

Parker recomendó a los jóvenes "disfrutar" con el baloncesto antes de plantearse un futuro profesional.

"No puede ser que la primera pregunta sea cómo ser famoso o ganar dinero, yo empecé jugando al baloncesto, no pensando en ser famoso o en el dinero. Creo que los chicos ahora piensan en eso y luego se deprimen. Creo que tienes que conocer el juego, yo era un gran estudioso del juego, veía la Euroliga, partidos históricos, y tenía mucho respeto por el juego", consideró.

Por último, el jugador galo recomendó a los jóvenes que tengan siempre la actitud de "poder ganar" aunque estén perdiendo un partido y confesó que su ídolo de la infancia era Michael Jordan, ya que su familia procede de Chicago, sede de la franquicia de los Bulls en la que Air Jordan consiguió sus títulos.