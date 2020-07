OPEP reduce producción a mínimo desde 1991 ante caída de demanda

(Bloomberg) -- La OPEP redujo la producción de petróleo al nivel más bajo desde la Guerra del Golfo en 1991, mientras intensifica los esfuerzos para revivir los mercados mundiales justo cuando el resurgimiento del coronavirus amenaza la demanda nuevamente.

Arabia Saudita cumplió fielmente los límites adicionales prometidos en junio, y los rezagados, aunque todavía no lograron implementar los recortes, aumentaron su desempeño, según una encuesta de Bloomberg. Los recortes de producción récord de la OPEP y sus socios desde mayo han ayudado a revivir el mercado del petróleo, pero un reciente aumento de las infecciones por covid-19 en países como Estados Unidos está destacando la fragilidad de la recuperación.

La producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo se redujo en 1,93 millones de barriles por día a 22,69 millones por día el mes pasado, según la encuesta. Es la más baja desde mayo de 1991, aunque los cambios de membresía desde entonces afectan la comparación.

La encuesta se basa en información de funcionarios, datos de seguimiento de buques y estimaciones de consultores que incluyen Rystad Energy A/S, Rapidan Energy Group, JBC Energy GmbH y Kpler SAS.

La intervención de la OPEP+, la coalición que abarca al cartel más participantes externos como Rusia, ha ayudado aumentar el precio del grado de referencia Brent a más del doble desde los mínimos de abril, cuando se estima que el brote del virus eliminó aproximadamente un tercio de la demanda mundial. Los precios superaron los US$41 el barril el miércoles.

Sin embargo, el retroceso en la producción del grupo al más bajo en casi tres décadas ilustra la escala del sacrificio involucrado. La OPEP+ prometió 9,7 millones de barriles por día de recortes en una reunión en abril, alrededor del 10% de los suministros mundiales, y algunos de sus miembros de Oriente Medio prometieron recortar voluntariamente aún más en junio.

Arabia Saudita, el miembro más grande del grupo, redujo en 1,13 millones de barriles por día a 7,53 millones en junio, lo que representa una implementación completa de su reducción voluntaria adicional. Sus compañeros exportadores del Golfo Pérsico, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, cumplieron sus objetivos obligatorios de la OPEP, pero solo una pequeña parte de los límites adicionales.

Cumplimiento variable

En general, la OPEP cumplió toda la reducción prometida en el acuerdo de abril, aunque las tasas varían significativamente entre los miembros.

Si bien Irak, Nigeria y Angola aún están rezagados, sus actuaciones mejoraron respecto al mes pasado. Irak implementó el 70% de su cuota, Nigeria el 77% y Angola el 83%. En una reunión a principios de junio, los países acordaron compensar las trampas anteriores con límites adicionales en los próximos meses.

El cumplimiento de los países fuera de la OPEP ha sido más fuerte de lo habitual, ya que la escala del colapso de la demanda y el riesgo de un nuevo descenso de los precios fomentan la adhesión. Rusia bombeó cerca de su objetivo por segundo mes, y Kazajstán estaba en camino de alcanzar su cuota.

La caída en la producción de la OPEP también refleja la disminución a largo plazo de varios miembros, especialmente Venezuela.

Si bien está exento de recortes deliberados, Caracas está viendo disminuir la producción a medida que las sanciones de Estados Unidos y la recesión económica prolongada golpean su industria petrolera. Bombeó solo 340.000 barriles por día el mes pasado, según la encuesta.

Nota Original:OPEC Cuts Output to Lowest Since 1991 as Virus Slams Oil Demand

