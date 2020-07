ONU pide tregua en epicentros globales para combatir virus

(Bloomberg) -- El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una resolución largamente demorada que pedía una pausa en la lucha en países devastados por la guerra como Siria y Yemen para abordar la pandemia de covid-19.

La resolución fue aprobada por unanimidad por el consejo de 15 miembros, después de tres meses de disputas entre Estados Unidos y China. La medida respalda el llamado de marzo del Secretario General, Antonio Guterres, al cese al fuego mundial para hacer frente a la pandemia y exige un “cese de hostilidades” de 90 días.

Durante meses, EE.UU. y China no pudieron determinar el lenguaje para una resolución, lo que paralizó al organismo diplomático mientras intentaba avanzar en el esfuerzo de Guterres. El jefe de la ONU argumenta que la medida podría permitir la entrega segura de ayuda humanitaria durante la pandemia.

Países como Siria y Yemen han sido testigos de un crecimiento en los casos de coronavirus, a medida que las infecciones confirmadas a nivel mundial aumentan a más de 10,5 millones en todo el mundo, con más de medio millón de muertes.

