Mañanera AMLO: Canadá aún no confirma asistencia a reunión en DC

(Bloomberg) -- El presidente Andrés Manuel López Obrador dedicará el primer día de su visita a Washington la próxima semana a temas entre Estados Unidos y México. Durante el segundo día, Canadá se incluirá en las charlas aunque el primer ministro Justin Trudeau aún no confirma su asistencia a la reunión con el presidente Donald Trump y López Obrador.

“Estamos ante la entrada en vigor de un tratado que significa una apuesta para el desarrollo futuro de México basado en salarios competitivos y en que el trabajo gane; basado en mecanismos que no se habían aplicado para resolver diferencias o controversias entre los dos países, los paneles, y basado en certidumbre de largo plazo para México”: Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard

En diciembre, los legisladores estadounidenses hicieron que la aprobación del acuerdo comercial del T-MEC dependiera, en parte, de la creación de paneles de arbitraje y agregados estadounidenses para supervisar la aplicación de las leyes laborales de México. La secretaria de economía de México, Graciela Márquez, dijo que los paneles laborales no afectarían a cadenas de suministro sino solo a las empresas involucradas en la disputa.

Otros temas

López Obrador dará un discurso a las 5:00 pm del miércoles para conmemorar el segundo aniversario de su victoria en las elecciones presidenciales

El gobierno federal continuará interviniendo en el estado de Guanajuato dados los altos niveles de violencia allí, dijo López Obrador

López Obrador celebró la noticia de la extradición del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, y dijo que ayudará a terminar con la corrupción y la impunidad en México. Dijo que es el trabajo de la fiscalía general investigar el caso de Lozoya y los posibles vínculos entre Odebrecht y el ex presidente Enrique Peña Nieto. Dijo que el testimonio de Lozoya proporcionará información “interesante” sobre este asunto Extradición de Lozoya a México le ofrece beneficios a cambio de información: AMLO



