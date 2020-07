LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 11:30

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Miércoles 1 de julio de 2020

_______________________

PRIMERA PLANA

_______________________

AMS-GEN VENEZUELA-ORO

CARACAS - La batalla política por el control de Venezuela se centra ahora en una reserva de lingotes de oro de 1.800 millones de dólares depositados en una cámara del Banco de Inglaterra en Londres, donde se espera que un juez decida pronto quién tiene derecho a reclamarlos. Por Scott Smith. 823 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN CORONAVIRUS-EEUU-SALUD PUBLICA

SIN PROCEDENCIA - El sistema de salud pública de Estados Unidos ha subsistido en la precariedad durante décadas y ahora carece de los recursos necesarios para enfrentar la peor crisis de salud en un siglo. Una investigación realizada por The Associated Press y KHN descubre que desde 2010, el gasto para los departamentos estatales de salud pública ha disminuido en un 16% per cápita y para los departamentos de salud locales un 18%. Por Lauren Weber, Laura Ungar, Michelle R. Smith, Hannah Recht y Anna Maria Barry-Jester. 1.350 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-CORONAVIRUS-NY: La ciudad de Nueva York demorará la reapertura de los espacios bajo techo de restaurantes por temor a rebrotes.

-GBRETAÑA-ECONOMIA: El sector de hotelería y viajes de Gran Bretaña anuncia nuevos miles de recortes laborales por la pandemia.

-CORONAVIRUS-ESPAÑA-PORTUGAL: Los líderes de España y Portugal celebran la reapertura de su frontera terrestre.

-AMSTERDAM-DISTRITO ROJO; El célebre distrito de la luz roja de Ámsterdam reabre tras la cuarentena por el coronavirus, aunque no del todo.

-CORONAVIRUS-ASIA: Tailandia reabre escuelas, admite viajeros del exterior.

-CORONAVIRUS-OMS: Un responsable regional de la OMS llama a los países a equilibrar la salud y la economía para recuperarse de la pandemia.

ASI-GEN HONG KONG-LEY DE SEGURIDAD

HONG KONG - La policía de Hong Kong realiza las primeras detenciones bajo una nueva ley de seguridad nacional impuesta por el gobierno central de China. Agentes arrestan al menos a dos manifestantes con banderas y carteles pidiendo la independencia de Hong Kong. Por Zen Soo. 444 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-G.BRETAÑA-HONG KONG: Gran Bretaña otorgará derecho de residencia a tres millones de hongkoneses habilitados, después de que Beijing impuso una nueva ley de seguridad nacional.

-CHINA-EEUU PRENSA: China exige información sobre personal de prensa de cuatro empresas periodísticas de EEUU, incluida The Associated Press.

AMN-GEN EEUU-RUSIA-AFGANISTAN

WASHINGTON - Donald Trump minimiza los señalamientos de que Rusia ofreció recompensas a los talibanes en Afganistán a cambio de matar soldados estadounidenses, asegurando que se trata de “noticias falsas” inventadas para “dañarnos a mí y al Partido Republicano”. Los legisladores exigen respuestas y los demócratas acusan a Trump de someterse ante el presidente ruso, a riesgo de la vida de las tropas norteamericanas. Por Mary Clare Jalonick, Zeke Miller y James Laporta. 443 palabras. AP Foto. ENVIADO.

_______________________

SOLAMENTE EN AP

_______________________

REP-GEN CORONAVIRUS-MEXICO-HOSPITALES

CIUDAD DE MÉXICO - El servicio sanitario de México no se ha visto desbordado por el coronavirus. Ello se debe a que, tempranamente, el gobierno decidió ampliar la capacidad hospitalaria en lugar de enfocarse en las pruebas para detectar el virus. La cantidad de muertes registradas es tres veces la prevista, pero sigue habiendo mucha disponibilidad de camas. Por María Verza.

REP-GEN CORONAVIRUS-EEUU-MASCARILLAS

WASHINGTON - En los círculos republicanos -con la notable excepción del hombre que lidera el partido- el debate sobre las mascarillas ha terminado: es hora de ponerse una. Ante una oleada de infecciones en el sur y oeste de Estados Unidos, las autoridades republicanas contradicen a Donald Trump y llaman a usar mascarillas diciendo que pueden ayudar a salvar vidas. Por Aamer Madhani y Laurie Kellman. 730 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN ESTAMBUL-SANTA SOFIA

ESTAMBUL - Casi un siglo después de que Santa Sofía pasase a ser un museo que simboliza la condición de Estambul como puente entre continentes y culturas, el templo podría volver a ser una mezquita. Por Suzan Fraser y Ayse Wieting. 900 palabras. AP Foto. ENVIADO.

_______________________

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

_______________________

AMN-GEN MEXICO-T-MEC

CIUDAD DE MÉXICO - El gobierno de Andrés Manuel López Obrador celebra la entrada en vigor del nuevo tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá que, asegura, conllevará más desarrollo, más inversiones y métodos para solucionar controversias. 373 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMS-GEN CORONAVIRUS-PERU CUARENTENA

LIMA - Los peruanos salen en masa a las calles tras el fin de una cuarentena de 106 días impuesta por el gobierno para intentar frenar el avance del nuevo coronavirus. El aislamiento se mantiene en siete regiones donde los contagios van en ascenso. 356 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMS-GEN CORONAVIRUS-BOLIVIA PROSTITUTAS

LA PAZ - Un traje de protección transparente que cubre su ropa interior, barbijo, careta y guantes integran la propuesta presentada por trabajadoras sexuales para que las autoridades de Bolivia levanten la restricción que se les impide trabajar por la pandemia del nuevo coronavirus desde hace más de tres meses. Por Paola Flores. 486 palabras. AP Foto. AP Video. ENVIADO.

AMS-ECO CORONAVIRUS-CHILE ECONOMIA

SANTIAGO DE CHILE - Chile registra una contracción económica del 15,3% en mayo, la peor desde que se tienen registros, por los efectos de las cuarentenas para frenar la expansión del nuevo coronavirus. Por Eva Vergara. 402 palabras. AP Foto. ENVIADO.

_______________________

ESTADOS UNIDOS

_______________________

AMN-POL COLORADO-PRIMARIA REPUBLICANA

SIN PROCEDENCIA - La dueña de un restaurante que siempre anda armada con pistola y ha expresado su apoyo a una teoría conspirativa de extrema derecha gana sorpresivamente en las primarias republicanas de Colorado. 347 palabras. AP Foto. ENVIADO.

_______________________

MUNDO

_______________________

EUR-POL RUSIA-REFERENDO CONSTITUCIONAL

MOSCÚ - La votación sobre las enmiendas constitucionales que podrían permitir que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, extienda su mandato hasta 2036 entra en su último día ante reportes generalizados de presiones a los votantes y otras irregularidades. 331 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-GEN ITALIA-SIRIA ANFETAMINAS

ROMA - La policía italiana incauta 14 toneladas de anfetaminas, supuestamente producidas en Siria por el Estado Islámico para financiar actividades extremistas y destinadas al mercado de la droga europeo. Se trataría del mayor decomiso de anfetaminas realizado nunca en el mundo. 300 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-GEN PAPA EMERITO-DECESO HERMANO

BERLÍN - El sacerdote Georg Ratzinger, hermano mayor del papa emérito Benedicto XVI, quien se hizo famoso por derecho propio como director de un aclamado coro de niños alemanes, fallece a los 96 años. Por David Rising. 389 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-INM TURQUIA-NAUFRAGIO MIGRANTE

ANKARA - Hasta 60 migrantes podrían haber quedado atrapados en un barco que se hundió la semana pasada en el este de Turquía. Once personas han sido detenidas en relación con la tragedia. Por Suzan Fraser. 359 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MUN-GEN ONU-HIJOS ANTES QUE HIJAS

NACIONES UNIDAS - Más de 140 millones de mujeres “faltan” en la actualidad debido a una preferencia de los hijos varones y a una negligencia extrema hacia las niñas pequeñas que provoca muertes, indica el Fondo de Población de Naciones Unidas en su reporte anual. 565 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MOR-GEN ISRAEL-ANEXIONES

JERUSALÉN - Un confidente del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu confirma que el plan israelí de anexar partes de la Cisjordania ocupada no comenzará como estaba previsto debido a una exhortación extraordinaria de Gran Bretaña para que Israel desista del plan. La peligrosa iniciativa ha recibido condenas enérgicas de algunos de sus aliados más firmes. Por Aron Heller. 376 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ASI-GEN AFGANISTAN

KABUL - La misión de Naciones Unidas en Afganistán determina que el ejército afgano disparó por error esta semana una serie de morteros que causaron graves bajas civiles en un bullicioso mercado en la provincia sureña de Helmand. Kabul reitera que no había actividad militar en la zona en ese momento. Por Tameem Akhgar. 418 palabras. ENVIADO.

_______________________

DEPORTES

_______________________

BARCELONA-GRIEZMANN

BARCELONA - Antoine Griezmann aterrizó en el Camp Nou el año pasado con la expectativa de conformar un temido trío de atacantes junto a Lionel Messi y Luis Suárez. Un año después, el francés apenas recibe minutos con un Barcelona que trata de repetir como campeón de La Liga española. Por Joseph Wilson. 500 palabras. AP Foto.

DEP-TEN LOS LEGADOS

SIN PROCEDENCIA - Es un absoluto juego de suposiciones, pero que no deja de ser intrigante. ¿Se verán afectados los legados de los cuatro tenistas más prominentes y laureados en actividad -y quizás de todos los tiempos- por la truncada temporada de 2020? Por Howard Fendrich. 600 palabras. AP Foto.

_______________________

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

_______________________

ESP-CIN THE TRUTH

LOS ÁNGELES - El director de “Shoplifters” Hirokazu Kore-eda debuta en inglés y francés con “The Truth”, un drama familiar protagonizado por Catherine Deneuve. El cineasta japonés y la emblemática actriz francesa conversan sobre su colaboración. Por Lindsey Bahr. 800 palabras. AP Foto.

ESP-CIN CHARLIZE THERON

NUEVA YORK - Charlize Theron dice que está tomando decisiones como productora y actriz para asegurar que sus “dos pequeñas y hermosas hijas afroestadounidenses” se sientan representadas en la pantalla. La actriz sudafricana dice que puede ser difícil para los niños negros “imaginar las posibilidades” cuando tan pocas películas y series se centran en personajes que lucen como ellos. Por John Carucci. 306 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESP-ART UNESCO-LOGOTIPO

PARÍS - La UNESCO advierte que su nombre y logotipo están siendo ilegalmente estampados en documentos falsos para facilitar el tráfico ilegal de propiedad cultural africana. 154 palabras. AP Foto. ENVIADO.

_______________________

NOS PUEDEN CONTACTAR EN:

_______________________

Dudas y comentarios con el subdirector de Noticias y Producción para América Latina y el Caribe de The Associated Press, Eduardo Castillo, al correo electrónico ecastillo@ap.org y/o al teléfono en Ciudad de México +5255 3300-7620

En caso de alguna pregunta sobre los despachos enviados, por favor llame a los teléfonos +5255 33007620 y/o +1212 621-1647 o escriba a los correos electrónicos msa@ap.org y SupervisoresLPA@ap.org

Para preguntas sobre la cobertura de deportes escriba a deportes@ap.org y sobre el hilo de fotos al correo electrónico latamphotodesk@ap.org

_______________________

EN TWITTER:

_______________________

Síganos en nuestras cuentas de Twitter: @AP_Noticias, @AP_Deportes y @AP_Espectaculos