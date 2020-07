LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 06:00

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Miércoles 1 de julio de 2020

PRIMERA PLANA

AMS-GEN VENEZUELA-ORO

CARACAS - La batalla política por el control de Venezuela se centra ahora en una reserva de lingotes de oro de 1.800 millones de dólares depositados en una cámara del Banco de Inglaterra en Londres, donde se espera que un juez decida pronto quién tiene derecho a reclamarlos. Por Scott Smith. 823 palabras. AP Foto. ENVIADO

MUN-GEN CORONAVIRUS-OMS

YAKARTA - Los países deben organizarse para asegurarse de que la “nueva normalidad” prioriza al mismo tiempo la salud y la economía para poder recuperarse de la pandemia del coronavirus, según un responsable regional de la OMS. 152 palabras. AP Foto. ENVIADO

SOLAMENTE EN AP

REP-GEN CORONAVIRUS-EEUU-SALUD PUBLICA

SIN PROCEDENCIA - El sistema de salud pública de Estados Unidos ha subsistido en la precariedad durante décadas, y carece de los recursos necesarios para enfrentar la peor crisis de salud en un siglo. Una investigación realizada por The Associated Press y KHN descubrió que desde 2010, el gasto para los departamentos estatales de salud pública ha disminuido en un 16% per cápita; y para los departamentos de salud locales, un 18%. Por Lauren Weber, Laura Ungar, Michelle R. Smith, Hannah Recht y Anna Maria Barry-Jester. 1350 palabras. AP Foto. ENVIADO

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

AMN-GEN MEXICO-ANIVERSARIO

CIUDAD DE MÉXICO - Autoridades en Ciudad de México celebran una pequeña ceremonia para cambiar el nombre por el que se recuerda la derrota en 1520 de los conquistadores españoles en la capital mexicana. La placa introduce el término de “Noche Victoriosa” para sustituir a lo que los conquistadores llamaron la “Noche Triste”. 443 palabras. AP Foto. ENVIADO

ESTADOS UNIDOS

AMN-GEN CORONAVIRUS-EEUU-MASCARILLAS

WASHINGTON - Ante una oleada de infecciones en el sur y el oeste de Estados Unidos, las autoridades republicanas están combatiendo la idea de que las mascarillas son una cuestión política, como defiende el presidente, Donald Trump, y dicen a los estadounidenses que pueden ayudar a salvar vidas. Por Aamer Madhani y Laurie Kellman. 729 palabras. AP Foto. ENVIADO

MUNDO

ASI-GEN HONG KONG-LEY DE SEGURIDAD

HONG KONG - La policía de Hong Kong realiza las primeras detenciones bajo una nueva ley de seguridad nacional impuesta por el gobierno central de China. Agentes arrestan a al menos dos manifestantes con banderas y carteles pidiendo la independencia de Hong Kong. Por Zen Soo. 444 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-POL RUSIA-REFERENDO CONSTITUCIONAL

MOSCÚ - La votación sobre las enmiendas constitucionales que podrían permitir que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, extienda su mandato hasta 2036 entra en su último día ante reportes generalizados de presiones a los votantes y otras irregularidades. 331 palabras. AP Foto. ENVIADO

ASI-GEN AFGANISTAN

KABUL - La misión de Naciones Unidas en Afganistán determina que el Ejército afgano disparó por error esta semana una serie de morteros que causaron graves bajas civiles en un bullicioso mercado en la provincia sureña de Helmand. Kabul reitera que no había actividad militar en la zona en ese momento. Por Tameem Akhgar. 4189 palabras. ENVIADO

EUR-INM TURQUIA-NAUFRAGIO MIGRANTE

ANKARA - Hasta 60 migrantes podrían haber quedado atrapados en un barco que se hundió la semana pasada en el este de Turquía. Once personas han sido detenidas en relación con la tragedia. Por Suzan Fraser. 359 palabras. AP Foto. ENVIADO

MUN-GEN ONU-HIJOS ANTES QUE HIJAS

NACIONES UNIDAS - Más de 140 millones de mujeres “faltan” en la actualidad debido a una preferencia de los hijos varones y a una negligencia extrema hacia las niñas pequeñas que provoca muertes, indicó el martes el Fondo de Población de Naciones Unidas en su reporte anual. 565 palabras. AP Foto. ENVIADO

DEPORTES

DEP-BEI CORONAVIRUS-PRUEBAS

SIN PROCEDENCIA - El gerente general de los Yanquis de Nueva York Brian Cashman dice que los equipos no tienen permiso de informar qué jugador ingresa en la lista de lesionados debido a COVID-19, mientras continúan las negociaciones entre las Grandes Ligas y la Asociación de Jugadores para la reanudación de la temporada. Por Joe Reedy. 448 palabras. AP Foto. ENVIADO

