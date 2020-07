"Las lunas de Sartre", cuando la novela fantástica se rinde a la mujer

Fotografía cedida por Hidra Editorial de Vanessa R. Migliore. EFE

Madrid, 1 jul (EFE).- Ni la literatura de fantasía es un género menor, ni tampoco es cosa de hombres, eso es lo que deja claro la joven Vanessa R. Migliore, quien con "Las lunas de Sartre" ha creado una historia con dos protagonistas femeninas de "personalidades muy marcadas con las que las mujeres se puedan identificar".

A sus 25 años esta española, pero venezolana de nacimiento, nos propone viajar a Sartre, el lugar en el que viven Rhea y Sigrid, las dueñas y señoras de esta trama que escribió después de que durante una visita a Nápoles, y conociera su mundo subterráneo, se le ocurriera la idea de crear una historia en un planeta dividido dos partes.

Y en solo siete meses "Las lunas de Sartre" (Hidra editorial) nacieron porque, según cuenta a Efe esta periodista y escritora, tenía la "inspiración a tope" y por eso rápidamente sus dos personajes se apoderaron de ella y pasaron a tener vida propia.

"Ahora mismo quiero escribir libros protagonizados por mujeres fuertes, y si no fuertes sí con personalidades muy marcadas con las que las mujeres se puedan identificar. Cuando empecé a leer fantasía no había, y yo quería encontrarlas dentro de la literatura fantástica", explica esta joven en cuyo canal de Youtube anima a la lectura a jóvenes bajo el pseudónimo de Iris de Asomo.

Pero lo que ha hecho Migliore guarda entre líneas un mensaje mayor, porque no solo son mujeres, sino que "hay unión entre ellas", algo que confiesa que ha "sorprendido" a la gente.

En concreto, lo que plantea es una trama en la que la piedra que controla la magia de las lunas ha desaparecido, y la reina de Sartre está dispuesta a todo para recuperarla.

Y ahí es donde entran en acción Rhea, una ladrona que vive en la zona subterránea de la ciudad de Sartre y ve en la desaparición de la piedra su única oportunidad para abandonar un sistema en el que no encaja; y Sigrid, una guardiana solitaria aferrada a un pasado inmutable que rompe las reglas por primera vez para embarcarse en la búsqueda de la piedra y así probar su valía.

Ambas se embarcarán en una misión que pondrá en riesgo no solo el equilibrio de una poderosa magia, sino también el futuro de la metrópolis y los planes de la reina dragón. "He escrito el libro que a mi me gustaría leer. Lo sé porque disfruté mucho con ellas", asegura.

Dos mujeres que tienen rasgos "de aquí y de allí" de otros personajes, pero que en el fondo son también el espejo de lo que somos, de lo que es Migliore.

"Quisiera ser tan valiente y echarle tanto morro a la vida como Rhea porque yo nunca podría actuar de esa manera. Ella es un poco como lo que muchas veces queremos hacer, plantarle cara a la vida y al mundo que nos impone unas reglas que queremos romper. Pero con Sigrid te puedes sentir más identificada porque se lo piensa todo mucho", reconoce.

"Soñadora" desde niña, la autora escribía desde los 10 años relatos para sus primos pequeños, cuentos sobre todo con animales como protagonistas pero en donde su madre ya vía una "especie de fábulas".

Por eso, por este amor hacia la literatura, y en concreto hacia la fantástica, le da "pena" que se considere un género menor: "por eso nació mi canal de Youtube, y ahora mismo con esta situación tengo que asumir que los libros de fantasía me han salvado de la realidad, de esas noticias tan fuertes, porque aunque muchas veces hablan de mundos lejanos en estos libros encontramos tramas con las que nos podemos sentir identificados".

Así lo piensa porque aunque en la vida real no vamos a ver dragones o no poseamos poderes mágicos, sí que nos podemos identifica con que Rhea no encaje en el mundo o con que a Sigrid le cueste socializar con las personas por su timidez.

Aunque "Las lunas de Sartre" nació como una obra autoconclusiva, la autora reconoce que no "descarta" escribir alguna otra novela dentro del universo de Sartre porque aunque los personajes acaben "siempre quedan historias".

A la venta ya en España y con previsión de que a finales de año llegue a Latinoamérica, Migliore concluye esta entrevista con un sueño: parecerse a Leight Bardugo o Victoria Schwab, dos de las autoras más reconocidas mundialmente en el mundo de la literatura fantástica.