Las Grandes Ligas no darán los nombre de los jugadores infectados por coronavirus

En la imagen un registro del gerente general de los Yanquis de Nueva York, Brian Cashman (c), quien afirmó que según la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro de Salud (HIPAA), los equipos no pueden divulgar los nombres de ningún jugador que dé positivo. EFE/Jeff Kowalsky/Archivo

Nueva York (EE.UU.), 30 jun (EFE).- Las Grandes Ligas no cuentan con protocolos que puedan eliminar el riesgo de contraer el coronavirus, por lo que existe la posibilidad de que alguno de ellos se infecte, pero las mayores no harán público el nombre de esos peloteros.

A pesar de que las mayores y la asociación de jugadores han desarrollado un extenso manual para ayudar en la tarea de iniciar la temporada del 2020, existe el riesgo de que algunos jugadores puedan dar positivo.

Al respecto, los gerentes generales de los Yanquis de Nueva York, Brian Cashman, y el de los Cachorros de Chicago, Jed Hoyer, dijeron que según la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro de Salud (HIPAA), los equipos no pueden divulgar los nombres de ningún jugador que dé positivo.

"Los medios de comunicación tendrán que tratar de resolver eso", dijo Cashman durante una conferencia telefónica el martes.

"Alguien podría estar deprimido, pero quizás no podamos hablar de por qué, y sería una circunstancia especulativa (en la que) tendrías que usar tus superpoderes periodísticos para determinar si hay algo allí o no", agregó.

Dijo que las mayores "no anunciarán específicamente la colocación en la lista de lesionados por coronavirus para un jugador; se marcará sólo como un viaje a la lista de lesionados".

"La ley federal que restringe la divulgación de información médica sin el consentimiento o conocimiento del paciente significa que sólo los jugadores pueden revelar su estado". dijo.

Mientras que Hoyer indicó que "se nos permite hablar sobre números, pero no se nos permite dar nombres".

Indicó que "Depende de esas personas decidir si quieren anunciarlo. Como grupo, con los medios de comunicación, vamos a tener algunas conversaciones sobre de qué podemos hablar y de qué no podemos hablar. No estamos en libertad de decir en qué lista de lesionados se coloca a un jugador".

Las mayores indican que la salud y el bienestar de los jugadores, los miembros de la familia y el personal del equipo es primordial, pero la liga no restringirá ninguna actividad, y se alentará a los jugadores y al personal a comprometerse con un código de conducta fuera del campo.

La identificación de un jugador que da positivo puede parecer obvia porque esa persona necesitará aislarse y reubicarse en su hogar o centro médico hasta que los profesionales médicos lo autoricen.

Habrá una "Lista de Lesiones Relacionadas con COVID-19", pero ser colocado en esa lista no requiere una prueba positiva confirmada para el coronavirus.

Los jugadores podrían estar en la lista después de una prueba positiva, pero también después de la exposición al virus o si ha exhibido síntomas que requieren autoaislamiento antes de una evaluación adicional.