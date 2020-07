La Superliga china comenzará el 25 de julio, 5 meses después de lo previsto

EFE/EPA/TATYANA ZENKOVICH/Archivo

Pekín, 1 jul (EFE).- La Superliga, la máxima competición liguera del fútbol chino, comenzará su temporada 2020 el próximo 25 de julio, cinco meses después de la fecha prevista para su inicio, que fue pospuesta debido a la pandemia de la COVID-19.

La Asociación China de Fútbol (CFA), la federación nacional, anunció las fechas pero no especificó qué formato seguirá la competición para garantizar que se dispute la campaña completa en un período más corto de tiempo.

La temporada en China sigue un calendario basado en años naturales, habitualmente desde febrero a noviembre y, pese a los efectos de la pandemia, la CFA se negó a adaptarlo al estilo de las grandes ligas europeas, que se disputan entre el último tercio de un año y la mitad del siguiente.

Según la prensa local, la federación se ha planteado que los 16 equipos de la Superliga se dividan en dos grupos en los que se jugará una liguilla con partidos de local y visitante; los cuatro primeros clasificados de cada equipo pasarán a disputarse la liga en eliminatorias, y los cuatro últimos, el descenso, con ese mismo formato.

Las mismas informaciones apuntan a que todos los partidos se jugarán a puerta cerrada para evitar riesgos de contagio, tal y como se está haciendo en las principales competiciones balompédicas a nivel mundial.

Lo que sí anunció la CFA es que este año habrá tres mercados de fichajes, por los dos habituales: pasado ya el de febrero, el próximo estará abierto del 2 al 29 de julio y el tercero, durante todo septiembre.

Cada equipo de la Superliga podrá hacer hasta un total de cinco fichajes sin restricciones de edad durante esas tres ventanas, aunque los pases de jugadores menores de 21 años o de futbolistas que regresen a su club desde el extranjero no estarán sujetos a esas restricciones.

Asimismo, tampoco se incluirán en ese cupo a los jugadores de equipos desaparecidos, como es el caso del Tianjin Tianhai, que se disolvió por no poder hacer frente a sus deudas después de que rompiese con su principal patrocinador, afectado por un grave escándalo judicial.

Con respecto a los jugadores extranjeros, en las dos primeras épocas de transferencias solo se podrán inscribir a seis, mientras que el número aumentará a siete para la de septiembre.