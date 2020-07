La situación de Griezmann empeora en el Barça: solo jugó en los descuentos contra el Atleti

Soccer Football - La Liga Santander - Real Madrid v Barcelona - Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - March 1, 2020 Barcelona's Antoine Griezmann reacts REUTERS/Juan Medina/Files

BARCELONA, 1 jul (Reuters) - El delantero del Barcelona Antoine Griezmann seguramente estaba emocionado ante el partido del martes contra su antiguo equipo, el Atlético de Madrid, pero pese a que su equipo empataba 2-2 y necesitaba un tanto para mantener las esperanzas de conquistar el título de la Liga, no salió al campo hasta el tiempo añadido.

El tercer empate en seis partidos alejó al Barça más aún de lograr su tercer título consecutivo y significa que su gran rival, el Real Madrid, puede situarse cuatro puntos por encima en la cabeza de la tabla a falta de cinco partidos si vence al Getafe el jueves.

Con todo, las ambiciones del Barça pasaron a un segundo plano en comparación con la caída en desgracia de Griezmann desde que dejó el Atlético el año pasado por 120 millones de euros (134,48 millones de dólares).

El delantero, que ganó el último Mundial con Francia, no ha salido en el once inicial en tres de los seis partidos del Barça desde que regresó a la acción, perdiéndose las cruciales visitas al Sevilla y al Celta de Vigo, que también terminaron en empate.

Sin embargo, quizás lo peor de todo para él fueron los comentarios del entrenador Quique Setién de que sacar a Griezmann antes no habría ayudado a su equipo.

"A Griezmann le veo bien, pero no pueden jugar todos. Es verdad que en ese momento no es lógico sacarlo. Estaba la opción de no sacarlo, pero siempre piensas que al final un jugador así te puede hacer algo", dijo Setién.

"No hice el cambio antes porque estábamos jugando bien. Riqui Puig estaba bien, a Suárez siempre hay que tenerlo, Messi estaba bien. No es fácil".

Griezmann, que es el segundo jugador más caro del Barça de todos los tiempos, solo ha marcado un gol de liga desde que Setién asumió el mando en enero. Marcó siete veces bajo el mando del anterior entrenador, Ernesto Valverde.

"Sacarle faltando tan poco es duro para un jugador de su nivel. Mañana hablaré con él. No le voy a pedir disculpas, pero entiendo perfectamente que se pueda sentir mal", añadió Setién.

El poco peso de Griezmann en el Barça contrasta con la repercusión que tuvo en el Atlético, donde fue el máximo goleador en cada una de sus cinco temporadas a las órdenes de Diego Simeone.

La reacción del entrenador del Atlético a la salida de su exestrella en el descuento lo dice todo.

"Sin palabras", dijo.

(Información de Richard Martin; traducido por Tomás Cobos)