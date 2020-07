La SIP pide investigar el asesinato de un fotógrafo en Barbados

En la imagen un registro de Christopher Barnes, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), quien afirmó que "este hecho tan lamentable debe llamarnos la atención sobre los riesgos que enfrentan los periodistas en el trabajo por informar a sus comunidades". EFE/Jan Touzeau/Archivo

Miami, 1 jul (EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lamentó este miércoles la muerte de un reportero gráfico del diario The Nation de Barbados durante una cobertura periodística y solicitó a las autoridades de esa nación caribeña el esclarecimiento inmediato del caso y el castigo del responsable del crimen.

La SIP, con sede en Miami, indicó que el pasado 22 de junio el fotógrafo Christoff Griffith fue asesinado al parecer por un individuo que poco antes había dado muerte a otra persona en la parroquia de Saint Michael, en el área de Bridgetown, la capital.

El periodista se presentó en la escena de los hechos antes que la policía y poco después también perdió la vida.

Este sería el primer caso de un periodista asesinado en el Caribe de habla inglesa, detalló la SIP en un comunicado.

"Uno de nuestros colegas ha sido asesinado en el ejercicio de sus funciones y el perpetrador tiene que ser llevado ante la justicia", subrayó Christopher Barnes, presidente de la SIP.

"Este hecho tan lamentable debe llamarnos la atención sobre los riesgos que enfrentan los periodistas en el trabajo por informar a sus comunidades", afirmó Barnes, director ejecutivo del diario jamaiquino The Gleaner, quien ofreció sus condolencias a The Nation, diario socio de la SIP, así como a los familiares de Griffith.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Roberto Rock, manifestó que el sospechoso del doble asesinato en Saint Michael, que ya fue arrestado, debe recibir todo el peso de la ley para evitar que la impunidad incentive otros actos de violencia contra periodistas.

"Ojalá sea un caso aislado y que, mediante la correcta actuación y aplicación por parte de los mecanismos de justicia en Barbados, no tengamos jamás que volver a lamentar la pérdida de otro periodista en ese país", afirmó Rock, director del portal mexicano La Silla Rota.