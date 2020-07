La salvación pasa por Ipurúa

El jugador argentino del CA Osasuna, Ezequiel 'Chimy' Ávila (i) conduce el balón ante la presión del jugador del S.D Eibar Sergio Álvarez (d), durante el partido correspondiente a la 2ª Jornada de LaLiga Santander. EFE/Jesús Diges/Archivo

Eibar (Gipuzkoa)/Pamplona, 1 jul (EFE).- Eibar y Osasuna, avalados por sus dos últimas victorias consecutivas, dirimen este jueves en Ipurúa un choque con la permanencia en el visor.

Un nuevo triunfo significaría para el cuadro eibarrés dar un paso casi definitivo, en tanto que para el navarro sería asegurar una continuidad en la elite que, no obstante, tiene prácticamente cerrada.

Esta buena racha le ha permitido salir del bache al equipo de José Luis Mendilibar, qué pasó una profunda crisis hace apenas diez días, al borde del descenso y que ahora afronta este partido sin dos de sus figuras como el argentino Gonzalo Escalante y el chileno Fabián Orellana.

Dos bajas muy sensibles en el centro del campo, la del argentino, que se va rumbo al fútbol italiano (al Lazio), y la del chileno, que se quedará España la próxima temporada (Valladolid) y que ahora verá los partidos que faltan a su exequipo por televisión, tras finalizar el contrato de ambos el 30 de junio.

El resto de la plantilla se mantiene, incluidas las cinco prolongaciones hasta el final de la temporada a cinco jugadores, además de la propia de un cuerpo técnico encabezado por un Mendilibar que sigue cumpliendo objetivos con un presupuesto modesto en la ciudad más pequeña del fútbol de Primera División.

Se esperan las rotaciones a las que ha acostumbrado el técnico vizcaíno tras el parón, de manera que podrían volver Cote y Correa en defensa y en ataque recupera el equipo eibarrés a Sergi Enrich, que no jugó en la victoria en Granada por sanción al ver la quinta tarjeta amarilla.

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, ha asegurado en la rueda de prensa que no permitirá a sus jugadores salir confiados a pesar de estar virtualmente salvados. "Cada vez que defendemos este escudo y esta camiseta, son estímulos suficientes como para ir a ganar el partido", ha manifestado.

Los rojillos viajan a Eibar con la tranquilidad de haber logrado prácticamente la salvación, pero con la idea y el deber de mostrar de nuevo su versión competitiva para lograr tres puntos que certifiquen matemáticamente su continuidad en Primera un año más.

Del conjunto armero, Arrasate ha dicho que es "intenso, llega después de dos victorias haciendo las cosas muy bien" y al que deben enfrentarse en "un campo complicado".

Osasuna llega en uno de sus mejores momentos después de haber logrado 6 puntos en las dos últimas jornadas ante Alavés a domicilio y Leganés en El Sadar en lo que pudo ser el paso de gigante definitivo de los pupilos de Arrasate.

Enric Gallego llega también en su mejor momento desde que llegó a Pamplona. El catalán anotó dos dianas ante los pepineros, uno de ellos de gran factura.

Ante los armeros, Arrasate podría volver a contar con Oier y David García, jugadores que no pudieron disputar ni un solo minuto por acumulación de tarjetas.

La gran noticia de la convocatoria anunciada por el club esta mañana es la vuelta del defensa argentino Facundo Roncaglia a una convocatoria después de su lesión.

- Alineaciones probables:

Eibar: Dmitrovic; Correa, Bigas, Oliveira, Cote; Pedro León, Edu Expósito, De Blasis; Sergio Álvarez, Kike García y Enrich.

Osasuna: Sergio Herrera; Roncaglia, Aridane, David García, Estupiñán; Roberto Torres, Darko, Oier, Arnaiz; Cardona y Gallego.

Árbitro: Munuera Montero (Comité Andaluz).

Estadio: Ipurua.

Hora: 19:30

--------------------------------------------------------

Puestos: Eibar (15º. 35 puntos). Osasuna (11º. 41 puntos).

La clave: los balones colgados al área, faceta en la que el Eibar es de los mejores de toda la competición, puede ser la llave que desequilibre el partido.

El dato: el Eibar ha sumado ocho puntos en la últimas jornadas ante cuatro equipos que luchan por Europa.

La frase:

José Luis Mendilibar: "Afrontamos este partido en el mejor momento de la temporada".

Jagoba Arrasate: "De lograr la tercera victoria consecutiva, nos catapultaríamos en la clasificación".

El entorno: la buena racha de resultados difumina la salida de Escalante y Orellana, todo un drama en otra situación en la que el Eibar estuviera en una posición más delicada.