La OPS prevé 400.000 muertos en Latinoamérica y el Caribe en tres meses

ACTUALIZA cifras globales; conteo de fallecidos diario en EEUU; anuncio de Biden; tuit de Trump; apertura de fronteras UE; Aeroméxico se acoge a bancarrota en EEUU ///Montevideo, 1 Jul 2020 (AFP) - La Organización Panamericana de la Salud (OPS) instó a la "flexibilidad" y a tomar decisiones en base a datos epidemiológicos "detallados" para frenar una pandemia de covid-19 que de lo contrario podría dejar más de 400.000 muertos en tres meses en Latinoamérica y el Caribe.Por su lado, el asesor médico de la Casa Blanca advirtió que Estados Unidos, el país más afectado por la pandemia en términos absolutos, podría registrar 100.000 casos diarios si no toma medidas para frenar el virus.Según el conteo de la Universidad Johns Hopkins, la principal economía mundial registró 1.199 muertos en las últimas 24 horas, primera vez que ese conteo diario supera el umbral del millar desde el 10 de junio, en una nueva tendencia al alza en el número de fallecidos, que totalizan 127.322 desde el inicio del brote."Es evidente que no tenemos actualmente un control total (de la pandemia)", dijo Fauci, mientras los casos aumentan sobre todo en el sur y oeste del país.En el mundo, la enfermedad no da muestras de repliegue, con al menos 10.421.436 casos y 508.624 muertos según el recuento de AFP hasta las 02H00 GMT del miércoles, en base a fuentes oficiales."Se espera que América Latina y el Caribe tengan más de 438.000 muertes de covid-19" en los próximos tres meses, advirtió en rueda de prensa Carissa Etienne, directora de la OPS.El pico de contagios se producirá en diferentes momentos. Chile y Colombia alcanzarán su punto máximo en los próximos 15 días, en tanto en Argentina, Bolivia, Brasil y Perú se producirá en algún momento de agosto. En Centroamérica y México, será a mediados de agosto, aunque en Costa Rica se espera para octubre."Estas proyecciones se cumplirán solo si persisten las condiciones actuales" y pueden modificarse si los países "toman las decisiones correctas", advirtió Etienne, quien instó a enfrentar la pandemia con datos "cada vez más detallados" y con "flexibilidad". - Derrumbe económico y del empleo -Perú, con 70% de su economía en la informalidad y con dos millones de personas que perdieron el empleo durante la cuarentena, inicia el miércoles el desconfinamiento con la reapertura de la actividad en 18 de las 25 regiones del país.El país, uno de los países más afectados con 285.213 casos y 9.677 muertos, sufrió una caída de 13% del PIB en el primer cuatrimestre impulsada por un desplome de 40% en abril. El Banco Central prevé una caída de 12,5% del PIB en 2020. En Chile, que registra 280.000 contagios y 5.688 muertos, el desempleo escaló a 11,2% en el trimestre móvil marzo-mayo, con un mercado del trabajo muy resentido por las medidas restrictivas contra el virus.El desempleo también trepó en Colombia a 24,5% en mayo, duplicando el índice registrado en el mismo mes de 2019 (11,2%), el peor resultado en casi dos décadas.Por otra parte, Aeroméxico, la principal aerolínea de México y una de las mayores de Latinoamérica, informó este martes que se acogió a la ley de bancarrota de Estados Unidos para reestructurar su deuda debido al "impacto sin precedentes" de la pandemia.Estos casos son apenas una muestra, pues la pandemia hace estragos en todo el mundo. Un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) indica que las horas de trabajo en la primera mitad del año descendieron un 14% con relación a diciembre, lo que equivale a 400 millones de empleos a tiempo completo. - La UE abre fronteras -En tanto, la Unión Europea (UE), cuya economía hace agua, abrió sus fronteras el martes a turistas de 15 países, una lista que no incluye a Estados Unidos y que se actualizará cada dos semanas sobre todo en base a criterios epidemiológicos.La lista, difundida al comenzar la crucial temporada veraniega, incluye Argelia, Australia, Canadá, Georgia, Japón, Montenegro, Marruecos, Nueva Zelanda, Ruanda, Serbia, Corea del Sur, Tailandia, Túnez y Uruguay, el único país de América Latina, así como China, pero este último bajo criterios de reciprocidad.A los ciudadanos del Reino Unido, país que abandonó la UE el 31 de enero, no se les aplican las restricciones, ni tampoco, según la recomendación adoptada, a los de los pequeños Estados europeos de Mónaco, Andorra, Vaticano y San Marino.Por otra parte, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, denunció la intimidación en países como China y Rusia en el contexto de la pandemia, así como la negación de la crisis en otros, como Brasil, Estados Unidos o Nicaragua."Temo que las declaraciones que niegan la realidad del contagio del virus (...) intensifiquen la gravedad de la pandemia", dijo, y criticó a otros por "la aplicación arbitraria y excesiva de medidas" contra el virus.El martes, el candidato demócrata para las presidenciales de noviembre en Estados Unidos, Joe Biden, anunció que no realizará actos públicos de campaña, en marcado contraste con la estrategia del presidente republicano Donald Trump, que busca su reelección, blanco de críticas por un reciente mitin en Oklahoma.El inquilino de la Casa Blanca volvió a señalar como responsable de la pandemia a China, donde surgió el brote en diciembre."Mientras veo la pandemia esparcir su fea cara en todo el mundo, incluido el tremendo daño que le ha hecho a Estados Unidos, me vuelvo más y más enojado con China", escribió en su cuenta de Twitter.