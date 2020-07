La empresa británica advierte a Johnson del daño de un brexit sin acuerdo

En la imagen, el primer ministro, el conservador Boris Johnson. EFE/Archivo

Londres, 1 jul (EFE).- Líderes empresariales, compañías y grupos de negocios británicos han enviado una carta conjunta al primer ministro, el conservador Boris Johnson, para advertirle de que un brexit sin acuerdo será "enormemente dañino" para una economía ya castigada por la pandemia de coronavirus.

La misiva, que lleva más de un centenar de firmas, subraya que un divorcio a la bravas al final del periodo de transición, fijado para el próximo 31 de diciembre, dejaría a "más gente sin trabajo" y rebajaría "el nivel de vida" en el Reino Unido.

Las empresas británicas, dice el texto, "no disponen de tiempo ni tienen capacidad" para prepararse para los "grandes cambios" que ocurrirán "al final del año" en materia de "reglas comerciales", sobre todo cuando "ya están lidiando" con los "trastornos" creados por la COVID-19.

Londres mantiene conversaciones con Bruselas para pactar una nueva relación comercial tras el fin de la transición, pero ha cerrado ya la puerta a una extensión de ese periodo y avisa de que abandonará la Unión Europea (UE) en los tiempos previstos con o sin acuerdo.

El rechazo de Johnson a solicitar una prórroga de uno o dos años, según permite el Acuerdo de Retirada, fija ahora un plazo de seis meses para cerrar un tipo de pacto que habitualmente precisa de varios años.

Entre los asuntos que más dividen a las partes figuran el acceso a las aguas pesqueras del Reino Unido y el deseo de Bruselas de atar todos los aspectos de la futura relación entre Londres y Bruselas en una única ley.

También discrepan de momento sobre el llamado "level playing field" ("campo de juego en igualdad de condiciones", en inglés), que se refiere a las normas y estándares que la UE espera que sigan las empresas británicas para que no operen con ventajas competitivas.

El diario Financial Times destaca hoy que la carta enviada al "premier" es "uno de los primeros esfuerzos" efectuados por el mundo empresarial de este país desde el comienzo de la crisis del coronavirus para "presionar a los negociadores del Gobierno" para que logren "un acuerdo comercial favorable".

Este medio recuerda que el sector ha sido "reacio" a "reabrir disputas sobre el brexit" con el Ejecutivo, sobre todo porque había "reparado" las relaciones dañadas por el referéndum sobre este divorcio y había apoyado su plan de recuperación para la crisis del coronavirus.

"No obstante, las empresas comienzan a estar de nuevo preocupadas por la falta de progresos en las conversaciones comerciales con la UE, cuando solo quedan seis meses para que concluya el periodo de transición sin que haya un acuerdo", escribe el diario.

Entre los firmantes de la carta figuran dirigentes y fundadores de compañías como Ebookers, Zoopla, Argus Media, New Covent Garden Soup, Graphene Composites y ICW.

Insisten en la misiva en que las tensiones comerciales globales dificultarán la negociación con "Estados Unidos, China y otros" de los "acuerdos comerciales prometidos" por el Gobierno para la era posterior al brexit.

Asimismo, piden a Londres que pacte con Bruselas el "mejor acuerdo comercial posible", con unas reglas que aseguren el mantenimiento de "los altos estándares comunes" que se aplican "actualmente en ambas partes" en materia de "ayuda estatal, de política laboral y social, medioambiente, cambio climático e impuestos".