Juez cuestiona la legalidad de una prueba en el caso de Robert Kraft de Patriots

En la imagen, el dueño de los Patriots de Nueva Inglaterra, Robert Kraft. EFE/EPA/TANNEN MAURY/Archivo

Júpiter (Florida, EE.UU.), 30 jun (EFE).- El caso de presunta solicitud de prostitución del dueño de los Patriots de Nueva Inglaterra, Robert Kraft, regresó este martes a un tribunal, con la evidencia principal, el vídeo de vigilancia como elemento de prueba principal.

Los fiscales del estado de Florida tratan de rescatar la evidencia después de que un juez de un tribunal de circuito estatal dictaminó el año pasado que la Policía de Júpiter (Florida), recibió y ejecutó órdenes de allanamiento indebidamente.

Sin esa evidencia en video, los expertos legales han dicho que el caso de delito menor contra Kraft y otros 24 acusados podría desmoronarse.

Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Cuarto Distrito del Estado de Florida escuchó los argumentos a través de una llamada de conferencia de Zoom y puede emitir un veredicto la próxima semana.

Kraft no apareció en la audiencia virtual, pero podría haberlo visto en directo.

La pregunta clave en el caso es si la policía "minimizó" el vídeo de vigilancia como lo exige la ley.

Los abogados de Kraft convencieron al juez Leonard Hanser el año pasado de que la policía violó los derechos de los acusados al reproducir vídeos indiscriminadamente durante los tres días completos de su investigación, cuando estaba claro que algunas partes no estaban recibiendo servicios ilegales.

El subsecretario general de la Florida, Jeffrey DeSousa, argumentó el martes que la policía no estaba obligada a especificar cómo minimizarían la vigilancia en la solicitud de orden de registro, y que efectivamente minimizaban la vigilancia al realizarla solo durante tres días.

Gross le dijo a DeSousa que parecía ignorar numerosos fallos de la Corte Suprema de Estados Unidos, que ampliaban las protecciones de la Cuarta Enmienda desde la década de 1960, incluidos algunos que restringían la vigilancia electrónica por parte de la policía.

La audiencia de 90 minutos incluyó argumentos sobre si las cámaras eran necesarias; sobre si la policía violó la privacidad de los clientes que simplemente recibieron masajes; y sobre la sanción adecuada si se violaron los derechos de los acusados.

Los abogados de Kraft y los otros acusados argumentaron que la policía no minimizó las violaciones de privacidad que cometieron al registrar a clientes inocentes, incluidas mujeres, que recibieron masajes legales.

Indicaron que Kraft "tenía la misma expectativa razonable de privacidad que cualquier cliente de masaje que vaya a una instalación autorizada y el mismo derecho.

Los abogados también argumentaron que las cámaras no eran necesarias ya que la policía ya tenía suficiente evidencia para acusar a los propietarios del spa, incluidos registros bancarios, publicidad en sitios web, videovigilancia externa y servilletas que contenían fluidos corporales recuperados de los contenedores de basura.

DeSousa argumentó que la policía y los fiscales necesitan la grabación para condenar a los dueños de delitos graves. A los propietarios se les debe mostrar que reciben pagos de las prostitutas y la única forma de conseguirlo es instalar cámaras, admitió.

El representante legal de la Florida explicó que los detectives tuvieron que registrar completamente todos los masajes, porque los actos sexuales ocurrieron en su conclusión y el 95% de los clientes masculinos recibieron uno.

Si bien ninguna clienta femenina pagaba por sexo, eran pocos y no registrarlos podría considerarse discriminatorio contra los hombres, valoró.

DeSousa señaló que incluso si el tribunal determina que la policía violó los derechos de privacidad de los clientes inocentes, el Tribunal Supremo ha dictaminado que, en la mayoría de los casos, solo se deben desechar las pruebas incautadas incorrectamente.

Dado que Kraft, los otros hombres y las masajistas estaban involucrados en crímenes, sus grabaciones deberían permitirse, reiteró.

Kraft nunca ha disputado los hechos del caso, que recibió dos veces servicios sexuales en el Orchids of Asia Day Spa en Júpiter (Florida) el 19 y 20 de enero de 2019.

Pero Kraft, que tiene un patrimonio de más de 6.000 millones de dólares, ha presentado cargos por delitos menores en su contra como una violación de su Protección de la Cuarta Enmienda contra registros e incautaciones sin razón.

Además de asegurar que ira hasta las últimas consecuencias legales del caso, que no quiso cerrar después de que la fiscalía le propuso un acuerdo que lo habría visto pagar una multa de 5.000 dólares, realizar 100 horas de servicio comunitario, asistir a una clase sobre los efectos negativos de la prostitución y admitir que habría sido declarado culpable en el tribunal.

A cambio, la evidencia habría sido sellada permanentemente y el caso eliminado de su registro.

Los abogados de Kraft han dicho que tienen la intención de ver el caso a través del juicio, si es necesario.

Incluso si Kraft gana el caso, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, tiene un amplio margen para castigar a Kraft si lo desea, posiblemente con una multa o suspensión.