Griezmann sigue perdiendo protagonismo

El delantero francés del Barcelona Antoine Griezmann antes de un partido. EFE/JuanJo Martín/Arhcivo

Barcelona, 1 jul (EFE).- En el último partido de LaLiga ante el Atlético de Madrid (2-2), Antoine Griezmann sumó su tercera suplencia en los últimos cuatro partidos del Barcelona y así se confirmó su pérdida de protagonismo en el conjunto azulgrana en este tramo final de la temporada.

Si en el Sánchez Pizjuán saltó al campo en el minuto 79 y en Balaídos en el 81, contra su ex equipo lo hizo en el 90. Además, igual que el sábado Martin Braithwaite fue la primera opción de refresco en la delantera, Ansu Fati también se le adelantó ante los colchoneros a la hora de ser escogido por Quique Setién entre los atacantes suplentes.

El único partido de los seis que ha jugado el Barça después del regreso de la competición en el que Griezmann completó los 90 minutos fue el del Leganés. Ante el Mallorca y el Athletic de Bilbao también formó parte del once inicial, pero fue sustituido en los minutos 57 y 65, respectivamente.

Así, después del parón por la pandemia del coronavirus, Griezmann tan solo ha disputado 233 de 530 minutos posibles. Es decir, un 44%. En cambio, entre todas las competiciones antes del parón había jugado 2.950 minutos de los 3.430 minutos posibles, lo que da un porcentaje del 86%.

Por otro lado, el campeón del mundo con Francia es el jugador más sustituido del Barça de esta temporada. En concreto, lo ha sido en 18 de los 37 encuentros que ha salido como titular.

Pero, a pesar de todas estas cifras, Griezmann sigue siendo el integrante de la plantilla azulgrana que ha estado presente en más partidos este curso. En concreto ha jugado por lo menos un minuto en 43 de los 44 encuentros que el Barça ha disputado. Tan solo no saltó al campo en el Barça-Sevilla de la jornada 8 de Liga.

En los 3.183 minutos que Griezmann ha vestido la camiseta azulgrana en partido oficial ha hecho 14 goles (uno cada 227 minutos). El último de ellos fue el 25 de febrero ante el Nápoles en el minuto 57 de la ida de los octavos de final de la 'Champions'. Desde entonces, suma 753 minutos sin celebrar un tanto.