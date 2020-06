Frustran en Trinidad y Tobago presunto plan de "desestabilización" del país

En la imagen, el primer ministro de Trinidad y Tobago, el doctor Keith Rowley. EFE/Andrea De Silva/Archivo

San Juan, 30 jun (EFE).- Las fuerzas del orden en Trinidad y Tobago frustraron este martes un presunto "plan bien orquestado para desestabilizar el país" en el que han muerto al menos tres personas y 72 personas han sido detenidas tras violentos enfrentamientos entre la policía y bandas criminales.

Keith Rowley, primer Ministro de Trinidad y Tobago, ordenó este martes el cierre de Puerto España, para frenar las protestas violentas.

Los enfrentamientos han llevado también, de acuerdo a un comunicado del Servicio de Policía de Trinidad y Tobago (TTPS, por su sigla en inglés) al cierre de varias oficinas públicas, bancos y numerosas empresas.

Entre los fallecidos por heridas de bala hay un agente de policía, un hombre y una mujer.

BLOQUEO DE CARRETERAS

Los manifestantes han intentado bloquear varias carreteras de acceso a la capital, realizado disparos al aire y contra edificios públicos, a la vez que pedían juzgar a los agentes que consideran están involucrados en la muerte de tres personas de varias pandillas violentas el fin de semana pasado.

De acuerdo al ministro nacional de Seguridad, Stuart Young, entre aquellos que protestaron "había personas que han sido pagadas para causar alteraciones en el orden público" y advirtió que gracias a la ayuda del ejército se controló la situación.

La TTPS señaló además que las investigaciones preliminares apuntan a que de acuerdo con "informes de los servicios de inteligencia interna las protestas formaban parte de un plan orquestado que fue dirigido por varios miembros de bandas criminales usando como excusa la muerte el fin de semana de los tres jóvenes de las bandas criminales".

"Entiendo que las protestas pacíficas y que algunos estén disgustados con lo ocurrido el fin de semana, pero quiero denunciar públicamente a los sujetos criminales que usan la oportunidad para causar un daño mayor", dijo Young.

PIDEN CALMA

Por último, pidió calma a la población, e indicó que "no hay necesidad de entrar en pánico. Nos estamos encargando de esto".

Entre los detenidos, explicó Young, se encuentra Fuad Abu Bakr, hijo del líder del grupo islámico Jamaat-al-Muslimeen, Yasin Abu Bakr, quien junto a 113 seguidores fueron acusados de traición, asesinato y secuestro en 1990, tras secuestrar al expresidente Arthur Robinson y exlegisladores de la oposición.

Tras la detención de su hijo Yasin Abu Bakr, pidió hoy en una conferencia de prensa la "liberación inmediata" de su hijo y pidió a las autoridades que indicaran qué crimen había cometido su hijo.

"No se puede ver claramente ninguna violación de la ley, simplemente vienen y se lo llevan", dijo Bakr sobre un vídeo de la detención de su hijo, y agregó que el paradero de su hijo está causando gran preocupación a la familia.

El comisionado de la policía de Trinidad y Tobago, Gary Griffith, insistió en que los enfrentamientos de hoy en la capital fueron un "complot bien orquestado por ciertos líderes de pandillas con la esperanza de obtener apoyo nacional".

"El plan para cerrar el país (por parte de las bandas) involucraba prender fuego a ciertos lugares y cuando llegara la policía disparar contra ellos", agregó.

La policía dijo que ha habido disparos también contra el edificio que alberga la Fiscalía General.

Griffith dijo que "su plan fracasó miserablemente y el TTPS tiene el control total" pero con la "ayuda inmediata y fuerte de las diversas ramas de los servicios de seguridad como el ejercito, pudimos calmar cualquier perturbación no mucho después del comienzo del plan".

El asesinato de los tres jóvenes se produjo este fin de semana en Morvant, una comunidad en el este de la capital, Puerto España, en un tiroteo.