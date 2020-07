Fox News despide a presentador por comportamiento sexual inapropiado

FOTO DE ARCHIVO. El corresponsal de la Casa Blanca de Fox News Channel, Ed Henry (a la derecha), mira por encima del hombro cuando el presidente estadounidense, Barack Obama, llega a una conferencia de prensa en la Casa Blanca en Washington, EEUU. 6 de marzo de 2012. REUTERS/Larry Downing

1 jul (Reuters) - Fox News dijo el miércoles que había despedido a Ed Henry, co-presentador de "America's Newsroom", por acusaciones de "comportamiento sexual inapropiado intencional", que involucraba a una antigua compañera de trabajo.

La cadena de noticias por cable propiedad de Fox Corp, de Rupert Murdoch, dijo que recibió una queja el 25 de junio del abogado de una exempleada que llevó al medio a contratar a un estudio de abogados externo para investigar.

Henry fue suspendido el día de la denuncia y fue despedido en base a los "hallazgos de la investigación", según un memorándum interno que Fox News proporcionó a Reuters.

Henry no pudo ser contactado de inmediato para hacer comentarios. La exempleada no fue identificada. El abogado Douglas Wigdor, quien dijo que la representaba, señaló: "No podemos comentar en este momento".

El expresidente ejecutivo de Fox News Roger Ailes renunció en 2016 después de ser acusado por exempleadas de acoso sexual.

Las acusaciones fueron la base de la película de 2019 "Bombshell", protagonizada por Nicole Kidman, Charlize Theron y Margot Robbie.

(Reporte de Kenneth Li. Editado en español por Lucila Sigal)