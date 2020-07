Fed quiere combatir racismo como ‘problema económico’

(Bloomberg) -- Dos presidentes de la Reserva Federal dijeron que el banco central está comprometido a luchar contra el racismo como un problema económico, luego de una mayor disparidad en las fortunas del mercado laboral de Estados Unidos este año en medio de la recesión inducida por el coronavirus.

“Creo que se ha visto un cambio bastante significativo en términos de la voz de la Fed en los últimos seis u ocho meses”, dijo el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, el martes durante una videoconferencia de la Asociación Nacional de Economía Empresarial.

“Necesitamos hacer un mejor trabajo para comprender el mercado laboral según la experiencia de diferentes grupos”, dijo el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, que estaba hablando en el mismo panel.

La pandemia de coronavirus y las protestas a nivel nacional contra el racismo han puesto un mayor enfoque en la desigualdad, lo que ha llevado al presidente de la Fed, Jerome Powell, y otros banqueros centrales a instar a poner fin a la discriminación y pedir políticas para ampliar las oportunidades. La tasa de desempleo de los negros aumentó a 16,8% en mayo, aun cuando la tasa general de desempleo en Estados Unidos disminuyó.

Kashkari dijo que estaba interesado en mirar una propuesta de los economistas Jared Bernstein y Janelle Jones, que instaba a la Fed a apuntar a la tasa de desempleo afroamericana cuando toma decisiones políticas.

‘Profundamente defectuoso’

“Ciertamente, creo que está claro que el titular de desempleo es profundamente defectuoso como medida”, dijo.

“No sé si realmente podemos atacar el desempleo negro directamente”, dijo, y señaló que los funcionarios de la Reserva Federal deberían ser conscientes de las implicaciones de inflación. Sin embargo, al apuntar al desempleo general en la última década, la Fed no logró sus objetivos, dijo.

Bostic, quien ha dicho que quiere estudiar la idea, enfatizó que los formuladores de política a todos los niveles, y no solo la Fed, tendrían que abordar el racismo para reducir la desigualdad. En particular, el desarrollo de la fuerza laboral y la educación son vitales para garantizar que las minorías tengan acceso a mejores empleos, dijo el líder de la Fed de Atlanta.

“Han escuchado a mucha gente de la Fed hablar sobre los problemas de racismo y prejuicios institucionales”, dijo Bostic. “Es claramente una cuestión moral. Pero creo que también es importante reconocer que este es un problema económico. El racismo estructural e institucional que tenemos realmente ha sido un lastre para nuestra producción potencial desde la perspectiva de la economía de Estados Unidos”.

Nota Original:Fed Officials Commit to Fighting Racism as an ‘Economic Issue’

