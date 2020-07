Exilio pide desconocer las elecciones en Venezuela y seguir línea de la UE

En la imagen el presidente de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), el exmilitar venezolano José Antonio Colina. EFE/Giorgio Viera/Archivo

Miami, 1 jul (EFE).- La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) instó este miércoles a la comunidad internacional a desconocer las elecciones parlamentarias organizadas por la "tiranía" en Venezuela y seguir el ejemplo de la UE de sancionar a quienes "se presten a la farsa" .

En un comunicado, Veppex dijo que la Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral elegida por el "ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela" está buscando "de manera desesperada" que la comunidad internacional y los organismos multilaterales reconozcan el proceso de elecciones parlamentarias en Venezuela.

Eso "no debe ocurrir bajo ningún aspecto, porque sería reconocer y fortalecer a Nicolás Maduro", subrayó el presidente de Veppex, José Antonio Colina, quien firma el comunicado.

La organización con sede en Miami agradeció "la posición de la comunidad europea de sancionar a quienes se han prestado para el juego de la tiranía".

La Unión Europea sancionó a un grupo de once funcionarios venezolanos por su papel en lo que considera actos y decisiones contra la democracia y el Estado de derecho en el país, a lo que el Gobierno de Maduro respondió ordenando la expulsión en 72 horas de la embajadora de la UE en Caracas, Isabel Brilhante.

Con esta decisión se elevó a 36 el número total de funcionarios venezolanos sujetos a sanciones europeas, que incluyen una prohibición de viajar a la UE y una congelación de activos.

Colina también agradeció la postura del secretario general de la OEA (Organización de Estados Americanos), Luis Almagro, de "manifestar que cualquier proceso electoral en Venezuela bajo las condiciones que se encuentra es imposible reconocerlo e instar a los partidos políticos a no participar".

"Esa es la postura correcta", subraya Veppex.

Colina instó a los demás países de la comunidad internacional que aún no lo han hecho a "sancionar a los individuos y actores políticos que se presten para la farsa electoral en Venezuela".

Según informó este martes la presidenta del CNE, Indira Alfonzo, sancionada por Canadá en 2018, tras las elecciones legislativas que deben celebrarse en diciembre de este año, la Asamblea Nacional venezolana contará con 277 diputados, 110 más que en la actualidad.

La oposición, con Juan Guaidó a la cabeza, controla actualmente la Asamblea Nacional.

Tanto Alfonzo como los rectores del CNE fueron elegidos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al considerar que la Asamblea Nacional, que debería encargarse de los nombramientos, ha incurrido en omisión por no haberlos efectuado.

La mayor parte de la oposición, representada por siete partidos, no reconoce al nuevo ente electoral ni a los magistrados del TSJ que los eligieron, por lo que no convalidará las elecciones parlamentarias por considerarlas una "farsa".

A día de hoy, la mayoría de los partidos opositores están inhabilitados por el CNE para participar en las elecciones o sus juntas directivas han sido modificadas por el TSJ.