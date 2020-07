El Sistema integral de paz rechaza los asesinatos de líderes sociales colombianos

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo que va de 2020 han sido asesinados en Colombia 140 líderes sociales, 54 de ellos desde que inició la cuarentena obligatoria por el coronavirus el pasado 25 de marzo. EFE/Alberto Valdés/Archivo

Bogotá, 1 jul (EFE).- El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) rechazó este miércoles los asesinatos de líderes sociales y de excombatientes de las FARC, que no cesan pese a la pandemia, y pidieron al Estado mejorar y garantizar la protección de los defensores de derechos humanos.

En un video, los presidentes de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares, y de la Comisión de la Verdad, el padre jesuita Francisco de Roux, y la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), Luz Marina Monzón, abogaron por una mayor empatía de la sociedad con los líderes.

Los líderes y excombatientes necesitan "la protección no solo del Estado sino de toda la sociedad colombiana", afirmaron los responsables de estos organismos que conforman el SIVJRNR, creado por el acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC.

"Toda Colombia tiene que defender hoy más que nunca el valor de la vida humana y no desfallecer en la construcción de la paz" añadieron.

Manifestaron además que los defensores "necesitan la protección del Estado y de la sociedad colombiana, que en su inmensa mayoría quiere cerrar el conflicto armado".

El partido FARC, surgido de la desmovilización de la guerrilla, reveló el martes que 214 exguerrilleros han sido asesinados desde la firma del acuerdo, cifra superior a la de 200 que habían manejado hasta comienzos de este mes.

Además, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo que va de 2020 han sido asesinados en Colombia 140 líderes sociales, 54 de ellos desde que inició la cuarentena obligatoria por el coronavirus el pasado 25 de marzo.

OPORTUNIDAD PERDIDA PARA LA VERDAD

Los portavoces lamentaron además que "cuando se interrumpe la vida de un líder social o de un excombatiente la sociedad colombiana pierde la oportunidad de llegar a la verdad que necesita el país y lograr la transformación social que garantice que estos hechos jamás se repetirán".

Igualmente lanzaron un llamado a la sociedad para respaldar "la ardua labor que realizan por la transformación en Colombia" y reiteraron su "compromiso en despejar factores de persistencia de esta violencia para avanzar en construir condiciones para la no repetición del conflicto armado".

concluyeron los portavoces de estos organismos, que velan por la consolidación de la paz en el país.