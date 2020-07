El presidente de Panamá dice que "lo más difícil" de la pandemia está por venir

Fotografía cedida este miércoles por la Presidencia de Panamá en la que se registró al mandatario, Laurentino Cortizo, durante su primer discurso sobre el Estado de la Nación, en la Asamblea Nacional de la Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Presidencia

Panamá, 1 jul (EFE).- En Panamá, una de las naciones más golpeada en América por la pandemia en curso, lo "más difícil" está por venir, alertó el presidente Laurentino Cortizo este miércoles en un discurso por su primer año de Gobierno en el que defendió su administración transparente y pidió unidad para superarla.

"Soy el presidente -y un ser humano más- que enfrenta junto a los panameños la más profunda crisis sanitaria, social y económica que ha vivido nuestro país (...) no nos hemos rendido, ni nos rendiremos", dijo Cortizo ante el pleno de la Asamblea Nacional, de 71 escaños, 40 de ellos en manos oficialistas.

LA PANDEMIA EN AUGE

En Panamá, que acumula 33.550 contagios confirmados y 631 muertes mientras vive una escalada de la enfermedad, "la fase más difícil de esta situación global está ´por llegar", aseguró Cortizo en un mensaje en redes sociales difundido minutos antes de su discurso.

"Me gustaría decirles que esto ya pasó. Pero no es así", añadió ante los diputados, para luego defender que para combatir la pandemia se han tomado medidas como la cuarentena, primero nacional y ahora solo vigente en el capital y una provincia aledaña, que evitaron escenarios catastróficos.

El gobernante destacó que para atajar la enfermedad se ha incrementado el número de pruebas para detectarla, especialmente en las barriadas populares, donde la enfermedad se propaga profusamente por el hacinamiento y la deficiencia de los servicios públicos.

Resaltó las medidas de apoyo social como la distribución de un bono de emergencia que pasó de 80 a 100 dólares mensuales a partir de este julio, o la aprobación de una ley de moratoria que alarga el plazo de pago de créditos con las bancas privada y pública.

LA TRANSPARENCIA Y LA CORRUPCIÓN

Cortizo aseguró que su Administración ha adoptado "procedimientos rigurosos" para prevenir la corrupción y asegurar "la más amplia transparencia" en las compras públicas por la emergencia, algunas de las cuales han devenido en escándalos por supuestos sobreprecios que han golpeado la credibilidad del Gobierno, según los analistas.

Al menos siete compras son investigadas por la Fiscalía, entre ellas una de ventiladores que intentó el Ministerio de la Presidencia, que le costó el cargo al viceministro de la cartera y ha generado duras críticas contra su titular, José Gabriel Carrizo, quien además es vicepresidente del país y hombre de confianza de Cortizo.

"¿Cometimos errores? Por supuesto que sí. Las circunstancias son únicas y excepcionales", reconoció, pero resaltó que "los fondos públicos son sagrados" al referirse al "necesario" manejo transparente de los mismos, no solo en las compras sino también en la distribución de la ayuda social, que ha provocado protestas de habitantes de barriadas populares que reclaman que no les llega.

EL IMPACTO DE LA COVID-19 EN LA ECONOMÍA

La economía de Panamá, sostenida en los servicios y la logística, caerá al menos 2,2 % este año, mientras que analistas han alertado que el desempleo puede escalar del 7,1 % hasta el 20 %, en un país donde la mitad de la población trabaja en el sector informal.

La economía mantenía un desempeño positivo durante los primeros 8 meses de Gobierno, pero "la pandemia nos sacó del buen curso" y en los tres primeros meses de emergencia los ingresos están "50 % por debajo de lo presupuestado" y se espera que sigan disminuyendo hasta fin de año, dijo Cortizo.

Así, anunció que presentará una ley para reducir, por un lapso de 6 meses, en 50 % su salario y el del vicepresidente, y en 25 % el de los ministros, viceministros, asesores y otros cargos públicos.

Sobre el plan de reactivación, dijo que se mantiene gradual, por bloques económicos aunque también puede ser por "actividades específicas", dependiendo de los indicadores epidémicos, y con el norte de que debe haber "un balance entre lo sanitario y lo económico", dijo el gobernante.

En las próximas semanas se desembolsarán recursos para financiar a la micro, pequeña y mediana empresa, dijo Cortizo, que sostuvo que hay 1.000 millones de dólares para la banca para promover el crédito y que las obras públicas son un eje importante para la reactivación.

En Panamá la construcción privada, el comercio no esencial, restaurantes, hoteles, la educación y los eventos culturales y deportivos están cerrados desde mediados de marzo.