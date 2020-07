El presidente de Ecuador dice que la corrupción no tiene límite tras otro escándalo

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno. EFE/ Jim Lo Scalzo/Archivo

Quito, 1 jul (EFE).- El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, aceptó este miércoles que la corrupción "no tiene límites", tras destaparse un nuevo escándalo por la entrega ilegal de carnés de discapacidad a personas que se aprovecharon de los beneficios tributarios que la ley otorga a ese colectivo.

"La corrupción no tiene límites", escribió el jefe del Estado en su cuenta de Twitter y ordenó revisar las importaciones de vehículos de lujo por parte de personas que han recibido carnés de discapacidad de forma irregular.

Tras las denuncias del uso fraudulento de documentos sobre discapacidad, "he dispuesto revisar todos los vehículos importados, suspender la exoneración de aranceles para estos casos y detener los autos (automóviles) adquiridos con carnés falsos", añadió Moreno.

Además, en un mensaje de radio y televisión, calificó de ruines a las personas que han obtenido los certificados de discapacidad de manera ilegal y aseguró que no permitirá este tipo de abusos.

Moreno, que se moviliza en silla de ruedas al padecer una discapacidad, aseguró que han sido "mafias" las que se han aprovechado de la situación.

"No permitiré que nadie se aproveche de los derechos de las personas con discapacidad", remarcó el mandatario al indicar que también ha ordenado una auditoría en el Ministerio de Salud, que es la entidad que otorga ese tipo de certificados.

Moreno dijo que esa cartera de Estado debería sancionar a los responsables y anunció una reforma a los instrumentos legales sobre discapacidad, con el objetivo de que "los beneficios vayan a quienes lo requieren".

El escándalo ha salpicado a varios legisladores, algunos afines al Gobierno, como el independiente Fabricio Villamar y la oficialista Elizabeth Cabezas.

Sin embargo, uno de los más sonados ha sido el del contratista Daniel Salcedo, salpicado en un caso de corrupción en la construcción fallida de un hospital en la localidad costera de Pedernales y quien sufrió un accidente de avioneta en abril pasado cerca a la ciudad peruana de Tumbes.

Salcedo, que en el proceso figura como amigo cercano de Dalo Bucaram, hijo del expresidente Abdalá Bucaram, también había obtenido un carné de discapacidad con el cual había importado un vehículo de lujo sin el pago de aranceles.

"Estos miserables deben pagar por sus actos corruptos", agregó el presidente Moreno en su mensaje de hoy, en el que hizo un llamamiento a sus compatriotas a no tolerar el "facilismo" y la "permisividad".

"La corrupción es un mal que puede carcomer a la sociedad entera", alertó el mandatario.

El escándalo sobre el uso ilegal de los carnés de discapacidad, que exploto hoy en las redes sociales, se suma a otros que han aparecido en las últimas semanas, sobre todo por las denuncias de presuntos sobreprecios en la adquisición de medicamentos e insumos médicos para enfrentar la pandemia del coronavirus en el país.

La compra con aparentes sobreprecios de mascarillas, respiradores y bolsas para muertos por COVID-19, así como en la adquisición de kits alimentarios para personas vulnerables a la enfermedad, han saltado durante la pandemia y encendido las alarmas en la Fiscalía del Estado, que ya ha iniciado indagaciones de los casos.