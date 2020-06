El Olimpia rescinde el contrato con Adebayor que sigue varado en Togo

Fotografía tomada el pasado 11 de marzo en la que se registró al futbolista togolés Emmanuel Adebayor, al actuar para el Olimpia de Paraguay, en Asunción (Paraguay). EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 30 jun (EFE).- El Olimpia paraguayo anunció este lunes la rescisión de contrato de su fichaje estrella, el togolés Emmanuel Adebayor, que sigue varado en su país, adónde se marchó en marzo en plena cuarentena por la pandemia de la COVID-19.

"La situación de pandemia por el virus COVID-19 pone en riesgo sanitario al jugador para iniciar su retorno al país, con múltiples escalas y medidas de cuarentena", explicó el club en un comunicado en su cuenta de Twitter.

Y agrega que "el alto costo logístico" que supondría el viaje de retorno del exjugador del Real Madrid y la situación económica por la que está atravesando el país, de la que "no escapa el Olimpia", también incidieron en la interrupción mutua del contrato.

"Agradecemos al señor Emmanuel Adebayor por haber confiando en nosotros, estamos orgullosos de que con su envidiable historial deportivo haya pasado por la historia del club y le deseamos éxitos en su futuro", subraya el texto, traducido también al inglés en la cuenta oficial del tetracampeón.

Adebayor, que viajó de forma intempestiva a su país el 23 de marzo para resguardarse en Togo, debía regresar a Paraguay en estos días y el campeón paraguayo estableció hasta hoy 30 de junio como tiempo de espera, según los medios locales.

Los directivos del Olimpia habían gestionado un cronograma de vuelos privados de varias escalas sin que haya quedado claro quién debía correr con los costos que ello implica, de entre 120.000 y 150.000 dólares.

A ello se suma la cuarentena de dos semanas que el togolés hubiera realizado tras su llegada para ponerse en forma ante el reinicio del torneo Apertura, previsto para el 17 de julio, en el que apenas ha jugado cuatro partidos.

Adebayor fue recibido la noche del 14 de febrero con el calor de miles de seguidores congregados para verlo en el estadio de Olimpia, uno de los clubes de mayor arraigo del país, pero no tuvo el brillo que se esperaba de un jugador de su nivel.

Y cuando la Copa Libertadores vuelva en setiembre u octubre como planea la Conmebol, no podrá jugar los primeros dos partidos del Olimpia por el castigo que recibió luego de la patada voladora que le propinó en la cara a un rival.

Fue el 11 de marzo en Asunción, en el minuto 73 del partido que el Olimpia ganó por 2-1 al Defensa y Justicia argentino, ya disputado a puerta cerrada ante el avance del coronavirus.

Adebayor, de 35 años, estaba sin equipo tras jugar en 2019 en el Kayserispor turco, y anteriormente pasó por las filas del Metz y el Mónaco franceses, el Arsenal, el Manchester Ciy, el Tottenham y el Crystal Palace ingleses, el Besaksehir turco y el Real Madrid.