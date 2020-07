El Ejército colombiano investiga a 118 de sus miembros por presunto abuso sexual

El comandante del Ejército de Colombia, general Eduardo Zapateiro. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Bogotá, 1 jul (EFE).- El comandante del Ejército colombiano, mayor general Eduardo Zapateiro, dijo este miércoles que 118 miembros de esa institución han sido investigados desde 2016 por presuntos abusos sexuales a menores de edad y que 45 de ellos ya fueron retirados.

"Hemos realizado una verificación detallada desde el año 2016, identificando 118 integrantes de la fuerza relacionados en casos de presuntos actos sexuales abusivos y violentos contra menores de edad", dijo Zapateiro en una rueda de prensa virtual.

La declaración del jefe militar se produce luego de dos recientes denuncias de violaciones a niñas indígenas cometidas por miembros del Ejército que han provocado una dura condena de la sociedad colombiana.

"De los 118 vinculados, 45 han sido retirados del Ejército porque no son dignos", destacó el general Zapateiro, quien reiteró que en esa fuerza se tiene "tolerancia cero" con cualquier conducta delictiva.

El oficial detalló que los otros 73 casos se están "revisando de manera detallada teniendo como referencia, entre otros elementos, el avance de las investigaciones penales disciplinarias".

VIOLACIÓN DE NIÑAS INDÍGENAS

Entre esos casos está la violación por dos soldados del Batallón de Infantería Joaquín París de una niña de 15 años de la tribu nómada nukak makú, ocurrido en septiembre de 2019 en el selvático departamento del Guaviare (sureste)y que salió a la luz esta semana.

Días antes el país había sido sacudido por otro caso escabroso, la violación colectiva a mediados de junio, por siete soldados del Batallón de Artillería San Mateo, de una niña de doce años la etnia embera-chamí en el caserío de Santa Cecilia, en el departamento de Risaralda (centro).

Sobre este último, Zapateiro dijo que en las últimas horas fueron retirados tres oficiales de ese batallón y que los soldados implicados están en la cárcel porque seis de ellos aceptaron los cargos de la Fiscalía que los acusó de violación mientras que el otro responderá por complicidad en ese delito.

El jefe del Ejército puntualizó que todos los casos se presentan en circunstancias diferentes y que cada uno tiene una investigación individual porque "no son iguales en su tiempo, modo y lugar" y de todos ellos "ya tienen conocimiento los diferentes organismos de control".

El general Zapateiro explicó además que entre las 118 personas involucradas en abusos sexuales a menores de edad hay oficiales, suboficiales y soldados pero también civiles que trabajan con la institución.

Recalcó que para evitar esos crímenes se tomarán medidas, entre ellas más capacitaciones a los uniformados, para lo cual ya hay un convenio firmado desde 2016 con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad oficial que vela por los niños y los adolescentes.

PEDIDO DEL MINISTERIO PÚBLICO

La comparecencia del comandante del Ejército ante la prensa se produjo después de que la Procuraduría General (Ministerio Público) pidiera este miércoles a las Fuerzas Militares y a la Policía que le entreguen, "a la mayor brevedad", un informe sobre todos las investigaciones por abusos o violencia sexual que comprometen a miembros de esas instituciones.

"Para la Procuraduría resulta preocupante que por denuncias públicas se haga referencia a eventos en los que presuntamente miembros de la fuerza pública y de la Policía podrían haber victimizado no solo a niñas de comunidades indígenas sino a mujeres adultas u otras personas", agregó la entidad.