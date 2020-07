El coronavirus repunta en Cuba con siete nuevos contagios

Dos trabajadores de la salud transitan en moto eléctrica este miércoles, en La Habana (Cuba). EFE/ Yander Zamora/Archivo

La Habana, 1 jul (EFE).- Cuba registró este miércoles siete nuevos contagios de coronavirus SARS-CoV-2, cifra que supone un aumento respecto al promedio de los días anteriores y deja el total de casos en 2.348, informó el Ministerio de Salud Pública (Minsap).

Las muertes de pacientes con la COVID-19 en Cuba se mantienen en 86 al no haberse reportado fallecidos en el día de hoy, indicó el director de Epidemiología del Minsap, Francisco Durán.

De los siete nuevos contagiados en esta jornada, cinco se localizaron en un mismo municipio de La Habana, El Cotorro, donde la semana pasada se detectó un brote del virus en un momento en el que ya casi no se detectaban casos en la isla.

Fuera de la capital, que ha sido epicentro del coronavirus en las últimas semanas, se detectó otro caso en la cercana provincia de Mayabeque y el restante en la provincia oriental de Las Tunas, si bien este último contrajo la enfermedad en el extranjero y dio positivo en la prueba realizada en el centro de aislamiento donde los viajeros pasan una cuarentena obligatoria.

El miércoles se registraron cuatro altas médicas, que elevan a 2.218 el número de pacientes completamente recuperados de la COVID-19.

Los casos del día se detectaron entre 2.272 muestras PCR completadas la víspera, que elevan a 173.063 las pruebas de este tipo realizadas en la isla, complementadas con test rápidos procedentes en su mayoría de China.

La ciudad de La Habana es el único territorio de Cuba que mantiene las restricciones más duras de la pandemia y donde no ha comenzado la primera fase de la desescalada, que incluye, entre otras medidas, la reanudación del transporte público urbano y el turismo solo para locales.

El día de hoy también se abrieron las puertas al turismo extranjero, aunque de forma muy restrictiva ya que los visitantes solo pueden acceder a complejos en algunos cayos (pequeñas islas) y les está vetado moverse por el resto del país.

Por el momento no se ha informado sobre la llegada de vuelos chárter a los aeropuertos que darán servicio a los cayos.

En los hospitales cubanos permanecen ingresados 42 pacientes con el virus, de los que 41 evolucionan sin complicaciones y una está en estado grave.