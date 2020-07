El Caribe inicia la reapertura sin descuidar las medidas de prevención

La aerolínea Southwest Airlines vuelve hoy a Bahamas con un vuelo desde Washington, mientras que JetBlue reanudará su servicio diario entre Nueva York y Nassau, al igual que Delta Air Lines desde Atlanta, que vuela dos veces al día en esa ruta. EFE/Michael Reynolds/Archivo

San Juan, 1 jul (EFE).- Los pequeños territorios del Caribe dan este miércoles un nuevo paso hacia la normalidad tras meses de confinamiento y cierre de fronteras a causa de la COVID-19, aunque las autoridades locales mantienen medidas de prevención para evitar un rebrote de la pandemia en la región.

El archipiélago atlántico de Bahamas, con 104 contagiados y 11 muertos, está oficialmente abierto al turismo internacional a partir de hoy, continuación de un plan de reapertura gradual que comenzó para los navegantes y la aviación privada el pasado 15 de junio.

Las autoridades de Bahamas, no obstante, exigen a los viajeros la presentación de una prueba negativa al coronavirus a la llegada al país.

Los turistas que lleguen entre hoy y el 7 de julio deben presentar los resultados de las pruebas con no más de 10 días de antigüedad, mientras que quienes lleguen después del 7 de este mes deben presentar resultados de no más de siete días.

No se requiere cuarentena a la llegada, pero los viajeros que muestran síntomas de COVID-19 podrán ser transferidos a un área habilitada para realizar pruebas más precisas.

HOTELES Y ALQUILERES ABIERTOS EN BAHAMAS

La reapertura significa que los hoteles y alquileres de vacaciones ahora están abiertos a los huéspedes, una vez que las aerolíneas relanzaron su actividad.

La aerolínea Southwest Airlines vuelve hoy a Bahamas con un vuelo desde Washington, mientras que JetBlue reanudará su servicio diario entre Nueva York y Nassau, al igual que Delta Air Lines desde Atlanta, que vuela dos veces al día en esa ruta.

Jamaica, con 702 casos y 10 muertos, comienza hoy un nuevo toque de queda desde las 23.00 horas hasta las 05.00 horas que estará vigente hasta el 31 de julio.

En lo que respecta a las reuniones, a partir de hoy se permite que 20 personas se congreguen, en comparación con las 10 anteriores, siempre que se observen los protocolos de distanciamiento social adecuados.

Esta medida permanecerá vigente durante 14 días a partir de hoy.

Las fronteras para turistas en Jamaica se abrieron a mediados de junio, pero bajo la exigencia de presentación de un test negativo al coronavirus.

JAMAICA TRABAJA EN REACTIVAR EL SECTOR DEL ENTRETENIMIENTO

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, señaló que el Gobierno busca reabrir gradualmente la industria del entretenimiento, por lo que esta semana comenzarán las reuniones para establecer protocolos para la reanudación de las actividades.

"En nuestra próxima reunión de gestión COVID-19 del viernes de esta semana analizaremos algunas de las propuestas y sugerencias", dijo.

En Bermudas, el primer ministro, David Burt, respondió hoy a la petición al Gobierno de que no permita vuelos de aerolíneas comerciales desde Estados Unidos al archipiélago atlántico, con 146 casos y 9 fallecidos desde que comenzó la pandemia.

Bermudas permite a partir de hoy la llegada de turistas extranjeros, pero deben presentar una prueba negativa al coronavirus, además de respetar otras normativas sanitarias.

"Hemos gestionado de forma exitosa el impacto de COVID-19 en Bermudas, lo que queda demostrado por el hecho de que contamos con casos esporádicos", indicó el jefe del Ejecutivo, en una larga explicación para justificar que se permitirá la llegada de estadounidenses.

"El objetivo de este Gobierno siempre ha sido contener y minimizar el impacto del virus, lo que hemos hecho. Sin embargo, no podemos permitir que el impacto económico en el país sea peor que la enfermedad misma", dijo.

"Ahora es vital que abramos el aeropuerto y permitamos que lleguen los visitantes. Este es un paso crítico requerido para que cientos de trabajadores del sector turístico vuelvan a trabajar. Nuestros requisitos de prueba para los visitantes son los más estrictos del mundo y están diseñados para mantener seguros a nuestros residentes y visitantes", dijo para justificar la apertura.

LA POBLACIÓN DE GUYANA SUBESTIMA LA PANDEMIA

Las autoridades de Guyana, donde hay registrados 245 casos y 12 muertos, alertaron de que la población continúa subestimando la gravedad del coronarivus, lo que ha ocasionado un aumento en el número de casos.

El director médico de Guyana, Shamdeo Persaud, dijo que las autoridades han evaluado hasta ahora a 2.578 personas, de las cuales 2.333 son negativas y 245 positivas.

"Deseo reiterar que estamos muy lejos de volver a la normalidad como resultado de la propagación continua de esta enfermedad ", dijo Persaud.

El director médico de las Islas Caimán, John Lee, informó por su parte de 200 casos positivos desde el comienzo de la pandemia de entre las 23.750 pruebas que se han llevado a cabo.

El primer ministro Alden McLaughlin dijo que era posible que Islas Caimán pudiera recibir a los visitantes nuevamente antes de fin de año, pero no dio una fecha concreta.

El ministro de Salud y Bienestar de Barbados, Jeffrey Bostic, se mantiene firme detrás de los planes del Gobierno para el reinicio de vuelos comerciales al territorio caribeño y apertura de fronteras a partir del 12 de julio.

Esta reafirmación fue en respuesta a las preocupaciones planteadas por la comunidad médica y los partidos de la oposición sobre si el país estaba preparado para la vuelta a la normalidad y la llegada de turistas.

En Barbados ha aumentado la preocupación por el agravamiento de la situación Estados Unidos, origen de muchos turistas que llegan al territorio caribeño.