Egipto reabre sus museos y las pirámides a la espera de turistas

La máscara funeraria de Tutankamón expuesta en el Museo Egipcio de Antigüedades tras reabrir este miércoles de El Cairo (Egipto) tras permanecer cerrado por el COVID-19. EFE/Khaled Elfiqi

El Cairo, 1 jul (EFE).- Las famosas pirámides de Guiza y varios recintos y sitios arqueológicos de Egipto, como el Museo Egipcio de El Cairo, reabrieron el miércoles sus puertas tras casi 100 días de cierre para evitar la propagación de la COVID-19 a la espera del retorno de los turistas extranjeros.

Los botes de gel desinfectante son la novedad que desde hoy se encuentran los egipcios que visitan estos recintos monumentales y arqueológicos protegidos con mascarillas, una prenda que se ha vuelto de obligado porte en el país.

Con una de ellas entró el ministro de Antigüedades y Turismo, Jaled al Anani, al Museo Egipcio de El Cairo, donde encabezó un acto simbólico de reapertura y celebró la llegada de los dos primeros grupos de turistas internacionales al país, alrededor de 300 personas procedentes de Ucrania.

"Dije que estaríamos listos pare recibir turistas a principios de julio y dije que no esperábamos ningún vuelo a principios de julio, y hoy tuvimos dos vuelos a Sharm el Sheij y Hurgada", indicó a los periodistas.

Eso, señaló Al Anani, "significa que hay una demanda de destinos en Egipto, quiere decir que hay credibilidad por las medidas establecidas para recibir a los turistas de todo el mundo".

El ministro de Turismo no quiso valorar la lista de 14 países emitida por la Unión Europea para comenzar a recibir viajeros de fuera de sus fronteras exteriores desde el 1 de julio, una recomendación para los Estados miembros en la que no está Egipto, pero aseguró que la tierra de los faraones está lista para recibir turistas.

"Respetamos cualquier decisión política porque cuando menciona a algunos países que no permiten a turistas aterrizar en Egipto eso no significa que no estemos listos, es una decisión política de otros países que respetamos", dijo, en alusión a la lista, que no establece limitaciones de viaje para sus ciudadanos.

"Nuestras medidas son las mismas que se han tomado en todo el mundo y estamos listos para recibir a turistas de todo el mundo, y estoy seguro de que incluso los países de la UE abrirán y permitirán volar a Egipto muy pronto", agregó.

El Gobierno reabrió hoy todos los sitios arqueológicos situados en Alejandría y Matruh (costa mediterránea), Luxor, Asuán y Abu Simbel (valle del Nilo) y Hurgada (mar Rojo) para el público egipcio.

Mientras, en la primera etapa de recuperación del sector para los visitantes internacionales ha incluido los establecimientos de tres provincias, fundamentalmente enfocadas al turismo de playa: Sur del Sinaí, Mar Rojo y Matruh, que, según destacó Al Anani, están "casi libres" de COVID-19.

"Espero que muy pronto podamos abrir El Cairo, Luxor, Asuán, Alejandría y Abu Simbel para los turistas de todo el mundo", dijo.

El turismo, uno de los principales renglones de ingresos para el país, se ha ido recuperando en los últimos ejercicios después de tocar fondo tras la Primavera Árabe en 2011 y el atentado contra un avión ruso en 2015.

En 2019 el país recibió 13 millones de visitas que le permitió ingresar unos 13.000 millones de dólares y en los dos primeros meses de este año ya había recibido 2,3 millones de turistas generando 3.000 millones de dólares.

Sin embargo el impacto del coronavirus ha supuesto un varapalo para este sector y las autoridades aún no ponen fechas estimativas de recuperación del volumen que había antes de la pandemia.

"No creo que ningún país pueda dar una fecha", dijo hoy el ministro.