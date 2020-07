Ecuador aplicará en julio un nuevo sistema para fijar los precios de las gasolinas

El Ministerio de Energía, en un comunicado, señaló que el próximo 11 de julio regirá el nuevo mecanismo de fijación de precios, que gracias al llamado "mecanismo técnico de política de bandas móviles", permitirá aumentar o reducir el valor hasta en un 5 por ciento mensual. EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

Quito, 30 jun (EFE).- El Gobierno de Ecuador anunció este martes que el próximo 11 de julio se inaugurará el nuevo sistema de fijación de precios de las gasolinas, con base en un mecanismo de "bandas móviles" que permitirán variar hasta un 5 por ciento el valor mensual de los carburantes.

Con este sistema, el Gobierno de Ecuador busca reducir de manera progresiva el subsidio o ayuda estatal que ha fijado desde hace décadas a las gasolinas, y que permitían abaratar sus costes a la población.

El Ministerio de Energía, en un comunicado, señaló que el próximo 11 de julio regirá el nuevo mecanismo de fijación de precios, que gracias al llamado "mecanismo técnico de política de bandas móviles", permitirá aumentar o reducir el valor hasta en un 5 por ciento mensual.

El día 11 de cada mes, la petrolera estatal Petroecuador y la Agencia de Regulación y Control de la Energía y Recursos No Renovables darán a conocer el precio de la gasolina "extra" (regular), "ecopaís" (ecológica) y el diesel, se añade en el comunicado.

El nuevo sistema de comercialización de combustibles fue establecido mediante un decreto del Ejecutivo, suscrito por el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, el pasado 19 de mayo.

Petroecuador diseñó la metodología y el cálculo técnico adecuado para la implementación de la política de "bandas móviles" para los precios de los combustibles, precisó el Ministerio de Energía.

Dicho modelo de "bandas móviles" establece "un mínimo y un techo sobre los precios de los combustibles" y cada mes se realizarán cálculos en función de los costes comerciales.

El objetivo es que el día 11 de cada mes se muestren los nuevos precios de los combustibles en cada una de las estaciones de servicio públicas y privadas del país, agregó el Ministerio.

Este modelo de comercio de combustibles permitirá que, a futuro, "el precio de los derivados de petróleo no se dispare a la alza por aumentos drásticos en el precio del barril del crudo", en el mercado internacional, apuntó la fuente.

Actualmente, el precio en Ecuador se mantiene en 1,75 dólares por cada galón (4 litros) de gasolina "extra" o "ecopaís", mientras que el del diesel es de 1 dólar por galón.

Esos precios servirán de base para la fijación de los nuevos precios de venta al público que se pondrá en vigor a partir del 11 de julio hasta el 10 de agosto venidero, cuando se hará el ajuste mensual.

El Ministerio de Energía recordó que se mantendrá congelado el precio del gas licuado de petróleo, de consumo masivo.

La nueva Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos No Renovables será la entidad encargada de realizar el control, a fin de que se cumpla con la aplicación del sistema de bandas en las abastecedoras y comercializadoras de combustibles a nivel nacional, agregó la cartera de Energía.

Según el Gobierno, con este mecanismo de precios de los combustibles "se estimula el proceso de reactivación económica y productiva que fomenta el Gobierno nacional, acorde al marco legal vigente".

Sin embargo, para algunas organizaciones sindicales y sociales del país, el nuevo sistema supondrá la eliminación de la política de subsidios a los combustibles que se ha aplicado durante décadas.

La pretendida eliminación de los subsidios a los combustibles ya generó violentas protestas en octubre del año pasado, las mismas que concluyeron cuando el Gobierno dio marcha atrás en esa medida.

Según algunos dirigentes sindicales, que han amenazado con convocar a protestas, con el nuevo sistema de fijación de precios basado en el mecanismo de "bandas móviles", el precio de las gasolinas podría subir hasta en un 60 por ciento en los próximos doce meses y podría generar un efecto dominó en el índice de inflación.