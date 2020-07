Dustin Hoffman apunta a Broadway para su vuelta tras las acusaciones de acoso

En la imagen, el actor estadounidense Dustin Hoffman, ganador de dos premios Óscar. EFE/Julien Warnard/Archivo

Los Ángeles (EEUU), 30 jun (EFE).- Dustin Hoffman, ganador de dos premios Óscar pero cuyo brillante currículum se vio manchado en 2017 por una serie de acusaciones por presunto acoso sexual, apunta a Broadway para volver a la interpretación en Estados Unidos tras varios años sin trabajar y en un discreto segundo plano.

El portal Deadline aseguró este martes que Hoffman protagonizará en 2021 una representación de "Our Town" de Thornton Wilder bajo la dirección de Bartlett Sher y la producción de Scott Rudin.

Será la primera obra de Hoffman en Broadway desde "The Merchant of Venice", por la que recibió una nominación en 1989 en los premios Tony.

Ganador del Óscar al mejor actor por "Kramer vs. Kramer" (1979) y "Rain Man" (1988), Hoffman, que en agosto cumplirá 83 años, estrenó en octubre de 2017 "The Meyerowitz Stories", cinta de Noah Baumbach en Netflix y con Adam Sandler y Ben Stiller en su reparto que aspiraba a colarse en los premios de Hollywood de aquel año.

Pero esas pretensiones desaparecieron rápidamente cuando entre noviembre y diciembre comenzaron a conocerse una serie de acusaciones contra Hoffman por varios casos de presunto acoso sexual.

La primera fue la escritora Anna Graham Hunter, quien aseguró que el actor la manoseó durante el rodaje del telefilme "Death of a Salesman" y habló de temas sexuales de forma inapropiada con ella.

Poco después habló la autora teatral Wendy Riss Gatsiounis, quien sostuvo que Hoffman se le insinuó repetidamente en una reunión de trabajo.

Asimismo, la actriz Kathryn Rossetter, que protagonizó la obra "Death of a Salesman" junto Hoffman en 1984, calificó aquella experiencia como "horrible, desmoralizadora y abusiva" en un texto donde aseguraba que el actor se propasó sexualmente con ella y añadía que, en una ocasión, le quitó la ropa de forma que sus pechos quedaron a la vista del resto del equipo.

Cinco mujeres más se unieron a estas acusaciones a mitad de diciembre con otros señalamientos similares: exhibicionismo delante de sus compañeras de trabajo, episodios de masturbación frente a ellas, e incluso una presunta agresión en la que obligó a una mujer a practicarle una felación.

Hoffman pidió perdón por lo sucedido con Anna Graham Hunter pero negó el resto de acusaciones.

Toda esta polémica en torno a Hoffman se conoció en las semanas posteriores al escándalo Harvey Weinstein, que provocó un terremoto en Hollywood y que impulsó el movimiento #MeToo en contra del abuso y el acoso sexual machista.

Desde el estreno de "The Meyerowitz Stories" y que se conocieran las acusaciones en su contra, el perfil de Hoffman en la base de datos de la industria audiovisual IMDb solo incluye un trabajo: "L'uomo del labirinto" (2019), una película italiana de Donato Carrisi que el actor coprotagonizó con Toni Servillo.