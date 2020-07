Datos de buques apuntan a caída del mineral de hierro

(Bloomberg) -- Las grandes empresas de mineral de hierro de Australia parecen haber registrado otro mes de exportaciones muy robusto en junio, lo que se suma a las señales de que la rigidez del mercado marítimo podría estar aliviándose y allanando el camino para una caída de los precios. Los futuros de referencia en Singapur cedieron las ganancias iniciales de la jornada para cotizar a la baja.

Las exportaciones totales de las cuatro mayores mineras aumentaron a 82,2 millones de toneladas en junio, un 10% más que en el año anterior, dijeron en un comentario los analistas de UBS Group AG, entre ellos Glyn Lawcock. En la semana hasta el 26 de junio, los envíos desde todos los puertos alcanzaron un récord de 21,1 millones de toneladas, según datos de puertos mundiales de AHOY SECO compilados por Bloomberg.

“Los suministros de mineral de hierro de las grandes mineras repuntaron durante el segundo trimestre, lo que significa que la posibilidad de un repunte en los precios es bastante limitado”, dijo Hongyuan Futures en un comentario. El ánimo en el mercado del acero también se ha debilitado a medida que comienza la temporada de baja demanda en China, señaló.

A pesar de la pandemia, el mineral de hierro se recuperó en el primer semestre debido a que la escasez de oferta junto con el auge de la demanda en el mayor comprador, China, elevaron los precios a más de US$100 la tonelada. Ese avance ahora podría deshacerse a medida que las mineras australianas impulsan la actividad y el rendimiento de Brasil mejora. Vale SA espera aumentar los volúmenes de producción. UBS Group AG advirtió en junio que los precios eran “insostenibles en los niveles actuales”.

“Los envíos en junio han sido fuertes para las mineras australianas”, dijo Macquarie Wealth Management en un comentario, haciendo referencia a BHP Group, Rio Tinto Group y Fortescue Metals Group Ltd. El coronavirus “parece haber tenido poco impacto en las mineras australianas, ya que las compañías cambian sus turnos para enfrentarse mejor al virus y continuar las operaciones”, dijo.

En otra señal de que la rigidez podría estar disminuyendo, las existencias portuarias del mineral en China se han recuperado, con un aumento en las últimas dos semanas, según cifras de Shanghai SteelHome E-Commerce Co. Esa es la primera ganancia consecutiva de este año y eleva el total desde su nivel más bajo, de 2016.

Nota Original:Iron Ore Gets Hit as Massive Flows Seen in Vessel-Tracking Data

©2020 Bloomberg L.P.