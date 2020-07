Comienza la lucha electoral en El Salvador pese a pandemia de la COVID-19

En la imagen un registro del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. EFE/Rodrigo Sura/Archivo

San Salvador, 30 jun (EFE).- El Salvador arrancó sus motores electorales de cara a los comicios legislativos y municipales del 2021, en las que se prevé una renovación de fuerzas en el Congreso a favor del presidente Nayib Bukele, en plena escalada de los contagios del coronavirus SARS-CoV-2 con una fuerte campaña en redes sociales y mítines en el territorio.

El partido que tomó la batuta en el proceso de elecciones primarias para escoger a los candidatos al Parlamento Centroamericano, a la Asamblea Legislativa y para los consejos municipales fue el partido Nuevas Ideas, considerado de derecha.

Este instituto político, que se prevé tome el control del Congreso, surgió del movimiento impulsado por el presidente Bukele antes de ganar la presidencia cobijado con la bandera de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), de extrema derecha.

Nuevas Ideas fue la primera alternativa del mandatario para competir en las elecciones de 2019, pero su retraso en la inscripción en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y otros problemas lo llevaron a usar como vehículo a GANA.

Este partido realizará sus primarias el próximo 17 de julio y entre las personas que buscan una candidatura se encuentran el actual ministro de Gobernación, Mario Durán, y el secretario privado de la Presidencia, Ernesto Castro.

Durán, quien es señalado en un requerimiento de la Fiscalía General de la República (FGR) de sostener al menos una reunión con supuestos pandilleros, buscará la candidatura para la alcaldía de la capital del país, San Salvador.

Tras la divulgación de diversas imágenes de miembros de este partido realizando reuniones o mítines con un número considerable de personas, el presidente Bukele llamó a detener estas concentraciones, en las cuales, según expertos, se puede propagar el virus causante del COVID-19.

"Candidato que haga mítines en plena pandemia, que no cuente, ni siquiera, con mi voto. Aplica por supuesto para @nuevasideas o cualquier otro partido político", publicó el mandatario recientemente.

Añadió que la campaña desde las redes sociales "sale más barato, no se exponen al contagio" y "no contribuyen a la expansión del virus".

De acuerdo con la última encuesta del periódico La Prensa Gráfica, para las elecciones legislativas del 2021 el 39,7% de los salvadoreños votaría por Nuevas Ideas.

Esta partido, según la publicación, "casi triplica por ahora al resto de contendientes" a los tradicionales Alianza Republicana Nacionalista (Arena, de derecha) y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, de izquierda) con un 5,7 % y 3,3 %, respectivamente.

El partido GANA recibiría el 4,3 % de los votos y el resto de partidos el 0,4 %. Por el momento se desconocen las principales propuestas que llevaría este partido al llegar al Congreso.

El vicepresidente, Félix Ulloa, dijo recientemente que existe una "parte orgánica de la Constitución que es la que nosotros creemos que hay que revisar".

Entre ellas, sostuvo Ulloa en una entrevista televisiva, se encuentra la relación entre órganos de Estado para establecer una "armonía".

El otro partido que comenzó con su campaña de cara a las elecciones internas es el FMLN, pero en menor intensidad.

Noel Orellana, magistrado del Tribunal Electoral, manifestó el lunes que dicho organismo ha recibido al menos 17 denuncias por campaña electoral adelantada, que no está dirigida a los miembros del partido.

Las elecciones, pese al impacto del COVID-19 en El Salvador, se mantienen para el 28 de febrero próximo.