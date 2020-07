Combinación de fármacos evita las resistencias en un tipo de cáncer de pulmón

Fachada del Hospital del Vall d' Hebron de Barcelona.-EFE/P.Frias/Archivo

Barcelona, 1 jul (EFE).- La combinación de cuatro fármacos en bajas dosis evita la aparición de resistencias y es menos tóxico en el tratamiento de un tipo de cáncer de pulmón, llamado de célula no pequeña (NSCLC), según un estudio en el que ha participado el Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL).

En un comunicado, el centro ha explicado este miércoles que el trabajo, publicado en la revista Nature Communications y liderado por el Netherlands Cancer Institute (NKI), ha contado también con la colaboración de investigadores del Instituto Catalán de Oncología (ICO) y del Vall d'Hebrón Instituto de Oncología (VHIO).

El tratamiento habitual de muchos cánceres consiste en bloquear la actividad específica de la proteína afectada por una mutación concreta utilizando altas dosis de un fármaco; una estrategia efectiva de inicio, pero en el que las células tumorales acaban desarrollando resistencias.

Éste es el caso del cáncer de pulmón de célula no pequeña (NSCLC), causado por mutaciones en el receptor EGFR, en el que el tratamiento con inhibidores de EGFR desencadena la aparición de resistencia adquirida a la terapia dirigida.

El estudio ha desarrollado una nueva aproximación terapéutica para tratar este tipo de tumores a través de un cóctel de fármacos en dosis bajas, para inhibir de forma simultánea la acción de varias proteínas de una misma vía de señalización imprescindible para la célula tumoral.

Concretamente, el trabajo muestra que como mínimo un 20 % de la dosis efectiva de los fármacos es suficiente para bloquear completamente la vía de señalización y la proliferación de las células, cuando se utiliza la combinación de cuatro inhibidores.

En los estudios "in vitro" en líneas celulares, así como en modelos animales generados mediante la implantación de biopsias de pacientes en los pulmones de ratones, se vieron respuestas duraderas a esta terapia sin toxicidad asociada.

Aunque cada fármaco por separado en dosis bajas no tenía ningún efecto, la combinación de los cuatro implicaba un efecto sinérgico que conseguía detener el crecimiento tumoral.

Por el momento solo se ha probado en un tipo de tumores de pulmón, pero los investigadores creen que esta nueva aproximación podría ser extensible a otros.